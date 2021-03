Premières photos du tournage de Thor: Love and Thunder

Thor: l’amour et le tonnerre Ça se rapproche à chaque fois! Le quatrième film de la tétralogie a commencé son tournage et les premières images divulguées sont déjà sorties. La production de Marvel n’a pas pu échapper aux flashs lors du tournage en Australie et des photos des acteurs en plein tournage sont apparues. En plus des stars du casting, vous pouviez voir Matt Damon et Luke Hemsworth, qui fera des camées sur la bande. Épingle de sûreté!

Premières images divulguées de Thor: Love and Thunder avec Matt Damon et Luke Hemsworth

Le Daily Mail a réussi à mettre la main sur les images des interprètes qui ont prévisualisé une partie de ce que les fans verront 6 mai 2022, à la sortie du film. Parmi les nouveautés figuraient également Melissa McCarthy Oui Ben Falcone: mari et femme qui seront unis dans ce film. L’actrice a été vue en train de rire alors qu’elle enfilait un énorme casque vert pour se transformer en Hela. Le personnage de l’acteur n’a pas été révélé.

À leur tour, les fans étaient en délire avec les photos de Hemsworth et Damon vêtus de leurs costumes complets pour jouer Thor (Chris) et Loki (Matt). Les stars reprennent leurs rôles d’acteurs asgardiens qu’ils avaient dans Thor: Ragnarok. Dans les fuites, ils ont même été vus portant la même tenue.

Les représentations théâtrales de THOR: RAGNAROK reviendront dans THOR: LOVE AND THUNDER. Melissa McCarthy sera le faux Hela (rôle que Cate Blanchett a joué) et Taika Waititi est de retour pour avoir Luke Hemsworth, Matt Damon et Sam Neill pour Thor, Loki et Odin. pic.twitter.com/jBj7gU6YZ7 – TerrorActo.Com (@TerrorActo)

2 mars 2021





Sam Neill a également été pris dans son rôle d’Odin, avec une perruque et une barbe blanche et un cache-œil pour incarner le personnage d’Anthony Hopkins. De plus, il a été aperçu portant une veste de costume rose saumon et une chemise blanche. Celui qui ne pouvait pas non plus échapper aux caméras était le réalisateur Taika Waititi, qui était sur le plateau dans une tenue élégante.

En plus des camées, le film qui fait partie de la phase 4 du MCU mettra en vedette un grand casting composé de: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan et Sean Gunn.