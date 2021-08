Premières minutes de F1 2021 et son mode Braking Point

Nous vous montrons les premières minutes du mode histoire de F1 2021 intitulé Braking Point. Suivez la carrière du jeune Aiden et de son partenaire Akkerman.

En plus de connaître les paramètres et de parcourir les modes de jeu « typiques », nous avons l’historique des jeux vidéo de Codemasters et Electronic Arts. F1 2021 a le mode Point de freinage, dans lequel nous découvrirons un peu les carrières de la recrue Aiden et du vétéran Akkerman.

Dans l’histoire, ils auront leurs avantages et leurs inconvénients comme vous pouvez le voir dans ces premières minutes du mode Braking Point de F1 2021. Chaque course sera un monde dans lequel nous devrons accomplir différentes missions et même des commandes d’équipe. À tout cela entre course et course, nous pourrons profiter des cinématiques, des appels téléphoniques de différents personnages, de la réaction dans les réseaux de fans et autres.

Paramètres F1 2021 pour toutes les voitures et tous les circuits

Bien que tous les circuits ne nous le permettent pas, dans certaines courses, nous serons en compétition depuis le début. Ils sont peu nombreux, mais dans ces courses, nous pourrons toucher notre voiture et les paramètres pour pouvoir gagner au point de freinage de la F1 2021. À partir de ce lien, vous pouvez voir l’intégralité du guide qu’Anastasio «El Derrapes» a fait. Tous les circuits avec tous les réglages qui vont bien sur le sec.

Et cela doit être noté, car à certains moments de Braking Point nous roulerons sous la pluie comme sur le circuit de Spa. Il va donc falloir faire attention à ce qu’ils nous disent à la radio et décider.

Très prochainement sur le web vous aurez une analyse de ce F1 2021 dans sa version pour Xbox One.Dès le début, je peux vous dire que j’ai passé un bon moment. Je ne suis pas un grand fan de simulation de conduite de jeux vidéo, mais pouvoir TOUT mettre et que le jeu soit presque Arcade m’a plu.