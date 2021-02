Premières impressions: Stonefly est le nouveau jeu des créateurs de Creature in the Well

Flight School Studio n’existe que depuis quelques années, mais il se fait déjà un nom dans le monde du jeu. Creature in the Well est un jeu d’action unique et rafraîchissant avec un style artistique et une atmosphère magnifiques – nous vous encourageons vivement à y jeter un coup d’œil. Mais sur quoi l’équipe travaille-t-elle ensuite? Qu’est-ce qui vient après son robot d’exploration de donjon inspiré du flipper? Heureusement, nous pouvons vous le dire – il s’appelle Stonefly.

Stonefly est un concept tout aussi original: c’est un jeu d’action et d’aventure sur un monde de gens vivant dans la nature, récoltant ses ressources à l’aide de mechs ressemblant à des insectes. Situé dans une forêt d’arbres et de feuilles géantes, vous piloterez l’une de ces machines inspirées des insectes pour collecter des minéraux et voyager dans des environnements naturels.

Remontons-le pendant une seconde. Vous incarnez Annika Stonefly, une mécanicienne et inventeur travaillant aux côtés de son père. Elle est intelligente, mais a peu d’expérience avec le monde extérieur et perd un jour le robot de son père – un héritage familial inestimable – lors d’une mission. L’histoire du jeu est le voyage d’Annika pour le récupérer.

En regardant le gameplay, vous passerez la grande majorité du jeu dans le siège du conducteur de l’un de ces mechs. Vous pouvez vous déplacer sur le sol, mais on nous dit que vous serez probablement en l’air la plupart du temps, glissant de feuille en branche à la recherche de minéraux. Le vent et d’autres effets environnementaux vous aideront à vous déplacer. Lorsque vous trouvez un gisement minéral, il est probable que de véritables insectes les consomment; vous devrez les repousser pour prendre les ressources pour vous-même.

Le jeu adopte une approche non létale du combat; nous ne sommes même pas sûrs que le mot combat est le bon mot. Une capacité de votre mech est une bouffée d’air que vous utiliserez pour souffler ces petites bestioles embêtantes. Cela traitera les bogues de base, mais certains nécessiteront un peu plus de force. Vous pouvez claquer pour étourdir les insectes et les retourner, et ils peuvent ensuite être emportés par votre souffle d’air. Certains insectes aiment les choses brillantes et vous pouvez également laisser tomber un leurre pour les distraire. Plus le gisement minéral est grand, plus les insectes peuvent apparaître – et ils grossissent eux-mêmes, nécessitant parfois plusieurs coups pour les étourdir. Une fois que les bugs sont traités, vous pouvez récupérer ces précieux minéraux et continuer votre excursion.

L’ambiance que nous tirons du jeu est qu’il est plutôt relaxant. Il y a peu de confrontation, et ce type de mission que nous avons vu concerne l’exploration et la collecte de matériaux. Une fois que vous avez terminé votre tâche – ou, lorsque vous atteignez un point de contrôle en milieu de mission – vous pouvez retourner à votre camping, une petite plaque tournante où vous pouvez utiliser ces minéraux.

Ce qui est plutôt cool, c’est que vous construirez et personnaliserez votre propre mech tout au long du jeu. En utilisant les matériaux que vous trouvez lors des missions, vous pouvez acquérir diverses nouvelles capacités et améliorations, ainsi qu’une grande variété d’options cosmétiques. Inspirés du monde des insectes, tous les designs que nous vous présentons sont superbes.

Mais ces campings ne se limitent pas à la mise à niveau de votre mech – ce sont aussi des espaces narratifs où vous pouvez converser avec les alliés et les amis d’Annika. L’histoire est linéaire, mais si vous voulez plus de saveur et de contexte sur le monde du jeu, il y a plus à approfondir en parlant avec les gens et en apprenant plus à leur sujet. Il convient également de mentionner qu’Annika elle-même aura un dialogue en cours pendant une mission, commentant des choses que vous découvrez ou comment elle se sent.

Outre de simples missions de reconnaissance de minéraux, il existe des missions axées sur l’histoire et des défis Alpha Aphid, qui semblent être un mode plus difficile. Nous n’avons pas vu cela en action, mais cela impliquera de rassembler autant de ressources que possible dans un délai imparti, en éliminant tous les bogues en même temps. Bien que ce soit clairement un jeu détendu – il y a peu de pénalité pour mourir – c’est bien qu’il ait ces aspects plus difficiles.

En parlant de cela, la démo se termine par une bataille avec un bug aussi gros que votre mech. C’est une sorte de mini-boss et nécessitera une utilisation stratégique de toutes les capacités de votre mech. C’est ici que les systèmes du jeu commencent tous à se jouer les uns contre les autres; les attaques de l’ennemi s’affecteront les unes les autres, vous pouvez donc utiliser des bogues contre d’autres bogues, et tout vent ou autre élément environnemental interagira avec eux également.

Stonefly cherche à être une autre aventure élégante et unique de Flight School Studio. Nous apprécions vraiment le gameplay décontracté et les mechs personnalisables, et nous sommes certainement intrigués de voir où va l’histoire. Il arrivera à la fois sur PlayStation 5 et PS4 plus tard en 2021. Que pensez-vous de celui-ci? Allez-vous explorer le monde des insectes de Stonefly? Faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous.