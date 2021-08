Premières impressions : Saints Row redémarré a un nouveau look, mais c’est toujours Saints Row sous le capot

Le nouveau jeu Saints Row vient d’être annoncé, et comme vous le savez peut-être déjà, c’est un redémarrage complet. Des personnages différents, un cadre différent — le lot. Mais malgré cette renaissance, le gameplay que nous avons vu suggère qu’il s’agit toujours de Saints Row, dans toute sa splendeur loufoque. Maintenant, nous ne parlons pas de Saints Row IV ici – ce n’est pas si absurde. Au lieu de cela, les images que nous avons vues nous ont rappelé Saints Row: The Third; raisonnablement à la terre, mais avec un côté caricatural. Comme le samedi matin Grand Theft Auto.

Pour être clair, nous avons récemment eu droit à une présentation complète du nouveau Saints Row, qui comprenait des morceaux de séquences de gameplay. Nous n’avons pas eu l’occasion de travailler sur le terrain, mais le personnel clé du développeur Volition était heureux d’expliquer le projet et de répondre aux questions.

La première chose qui nous a marqué, c’est le cadre. L’ensemble du jeu se déroule dans une ville fictive du sud-ouest des États-Unis, appelée Santo Ileso. C’est essentiellement un paysage urbain diversifié entouré de désert, et il y a déjà un joli contraste entre les bâtiments recouverts de néons et l’outback orange poussiéreux. Volition nous dit qu’il s’agit de la plus grande carte jamais créée.

Santo Ileso est à vous de conquérir. Vous incarnez votre propre personnage personnalisé – toujours connu sous le nom de « Boss » – et votre objectif est de construire un empire criminel. Vous êtes rejoint dans cette croisade par les trois autres personnages de la bande-annonce alors que vous affrontez les gangs établis de la ville. Jusqu’ici, très Saints Row.

Et la boucle de gameplay réelle est à peu près ce à quoi vous vous attendriez. Petit à petit, les Saints au nouveau look prendront le contrôle de Santo Ileso à travers des missions d’histoire, des activités secondaires et un chaos général en monde ouvert. Vous courez, vous tirez, vous conduisez à des vitesses extrêmes. Il est immédiatement clair que Saints Row n’essaie pas de réinventer la roue du bac à sable, mais l’espoir est que les systèmes de progression du jeu suffisent à vous garder accroché. Une histoire captivante ne ferait certainement pas de mal non plus.

En parlant de ça, Volition nous assure que le sens de l’humour de Saints Row reste intact. Nous n’avons vu que des extraits de cinématiques, mais il était évident que le jeu ne se prend pas très au sérieux.

Les choses deviennent encore plus stupides en ce qui concerne les activités secondaires susmentionnées. Encore une fois, nous n’avons pas eu l’occasion de les voir beaucoup, mais nous avons aperçu des favoris de retour comme le mini-jeu de fraude à l’assurance de Saints Row: The Third, où le patron se bat contre des véhicules à grande vitesse afin d’accumuler de l’argent.

Alors, le nouveau Saints Row a-t-il des liens narratifs avec les anciens jeux ? Eh bien, Volition n’a pas dit « non » d’emblée, mais le studio était très désireux de réitérer qu’il s’agissait d’un redémarrage – son propre truc. Cela dit, nous ne serions pas du tout surpris de voir des œufs de Pâques et des références parsemés sur la carte.

Passant à autre chose, la coopération a été confirmée. Vous pourrez toujours faire équipe avec un autre joueur en ligne et aborder tout ce que le jeu a à offrir en tant que terrible duo. Il n’y a eu aucune confirmation de jeu croisé, cependant, bien que nous croire que les utilisateurs de PS5 pourront se réunir avec les utilisateurs de PS4.

Et oui, Saints Row est un jeu cross-gen, Volition soulignant que la version PS5 offrira les améliorations habituelles : de meilleures performances et des temps de chargement plus rapides.

Le principal point à retenir ici est que Saints Row est toujours Saints Row – ce point a été martelé lorsque le nouveau Boss a lancé une grenade avec la même animation exagérée des anciens jeux. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, nous ne pense ce redémarrage épatera tout le monde, mais il s’annonce toujours comme un autre bac à sable solide, dégoulinant de plaisir stupide de Saints Row.

Avez-vous hâte de découvrir le nouveau Saints Row ? Commencez à construire votre propre empire criminel dans la section commentaires ci-dessous.