Premières impressions: Rustler sur PS5, PS4 est GTA à l’ancienne à l’époque médiévale

Rockstar est dans une ligue à part en ce qui concerne les jeux modernes en monde ouvert, mais son catalogue de jeux isométriques Grand Theft Auto reste emblématique pour les joueurs d’un certain âge. Cet auteur a grandi en jouant à Grand Theft Auto: London chez un ami sur PS1, et même si c’était presque impossible, cela rappelle de bons souvenirs.

Il est donc surprenant que davantage de développeurs ne soient pas revenus à ce style de jeu bac à sable à l’ancienne. Nous avons eu des goûts de Shakedown Hawaii, bien sûr, et même Rockstar lui-même a sorti le très sympathique Grand Theft Auto: Chinatown Wars sur PlayStation Portable – mais c’est un concept qui a été largement perdu dans le temps. L’équipe polonaise Jutsu Games refuse de le laisser mourir.

Rustler est, à toutes fins utiles, une parodie ironique de GTA se déroulant à l’époque médiévale. Le développeur porte ses influences sur sa manche et a fait référence à plusieurs reprises aux jeux classiques de Rockstar lors d’une présentation à laquelle nous avons assisté à la fin du mois dernier. Il y a une touche de The Witcher et de Red Dead Redemption ici, mais c’est surtout GTA.

En raison de la période de temps, le développeur a dû imaginer des solutions créatives aux mécanismes attendus. Par exemple, il n’y avait pas de radio au Moyen Âge, vous serez donc suivi par votre propre barde personnel, qui jouera des interprétations folkloriques d’airs contemporains. Le barde montera avec vous à cheval et deviendra votre propre boom box humain pendant que vous parcourez le monde.

Le jeu ne se prend clairement pas au sérieux, et vous rencontrerez une variété de personnages hauts en couleur tout au long de votre quête pour gagner le Grand Tournoi et finalement voler la main de la princesse en mariage. Les mini-jeux, y compris le roulage et ce que le développeur décrit comme des arts martiaux médiévaux, aideront à briser l’expérience.

Étant développé par une équipe plus petite, il y a des limites. Par exemple, nous avons demandé s’il y avait des activités commerciales, comme les mini-jeux de gestion de drogue dans Chinatown Wars, mais le studio a souligné qu’il ne pouvait pas tout ajouter. Vous pouvez cependant vous arrêter pour faire de l’agriculture, et bien sûr, il y a des courses de chevaux et de nombreuses références à la culture pop à découvrir.

Le titre tirera pleinement parti de la manette DualSense de la PS5, vous pourrez donc sentir la tension de votre arbalète et l’acier de votre épée entrer en contact avec l’armure. Et c’est plutôt joli, avec un léger cel-shading qui ajoute de la lisibilité au monde. Si vous aspirez à cette époque révolue de la vieille école GTA, alors Rustler semble avoir verrouillé à la fois la boucle de gameplay et les références à la culture pop.

Êtes-vous nostalgique de l’action isométrique à l’ancienne de Rustler ? Le jeu sera disponible sur PS5 et PS4 à partir du 31 août, vous n’aurez donc pas longtemps à attendre.