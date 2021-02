Premières impressions: Returnal associe l’action Rogue-Lite à la narration immersive

Nous attendions tous que Sony nous donne un peu plus d’informations sur Returnal, le prochain jeu de tir de Housemarque. D’après le peu qui a été montré publiquement, il a le style de signature du studio, mais il se passe clairement plus ici. L’équipe a de l’action d’arcade, et c’est très présent, mais elle mélange les choses avec des éléments générés aléatoirement et un accent beaucoup plus grand sur la narration. Nous avons eu la chance de regarder une nouvelle présentation de gameplay de Housemarque, et ce qui nous a le plus frappé, c’est que ce jeu n’est pas tout le temps du combat – il pompe les freins de temps en temps aussi.

Bien que nous n’ayons pas joué au jeu nous-mêmes, c’était notre meilleur aperçu de Returnal. La vidéo a commencé avec Selene sortant de l’épave de son navire, Helios; bien que cela ne soit pas indiqué explicitement, le site du crash semble être un endroit sûr où vous pouvez vous préparer pour votre prochaine exécution générée de manière procédurale. Le premier biome du jeu, Overgrown Ruins, est celui que nous avons le plus vu jusqu’à présent. Comme son nom l’indique, c’est un endroit sombre plein de feuillage extraterrestre et de bâtiments et structures mystérieux. C’est aussi là que vous rencontrerez pour la première fois les habitants hostiles et tentaculaires de la planète. Dans les premières zones d’une course, vous rencontrerez des ennemis de base pour vous familiariser avec votre arme et commencer à construire de l’adrénaline. Votre compteur d’adrénaline est essentiellement un compteur combo pour tuer des ennemis; chaque fois que vous augmentez votre niveau d’adrénaline, vous obtiendrez divers avantages et buffs, mais subir des dégâts le remet à zéro.

Le combat semble aussi rapide et fluide que jamais; les méchants tirent des modèles d’enfer, vous obligeant à sauter et à vous précipiter dans l’espace alors que vous pleuviez sur votre propre mort néon. C’est là que Housemarque est le plus confortable, et cela a l’air vraiment attrayant. Ce qui est clair, c’est que lorsque vous êtes dans le vif du sujet, vous devrez accorder toute votre attention au jeu. Vous ne pouvez porter qu’une seule arme à la fois, mais différentes armes peuvent apparaître pendant les courses, et vous pouvez débloquer divers modes de tir alternatifs, vous aurez donc généralement quelques options offensives à portée de main.

Cependant, la présentation ne se concentre pas trop sur l’action elle-même. Au lieu de cela, il a tendance à attirer l’attention sur les aspects de l’histoire du jeu. Les journaux audio sont une méthode de narration, avec le contexte délicieusement dérangeant de les trouver sur les vieux cadavres de Selene lors de précédentes tentatives d’évasion. Comme pour de nombreux autres éléments, les trouver dépendra de la génération procédurale – parfois vous tomberez sur ceux-ci pour fournir de petites poches d’histoire entre l’action. Les journaux audio sont évidemment une chose qui a fait ses preuves dans les jeux, mais ils sont loin d’être le seul outil narratif de Returnal.

Vous vous souvenez des brefs clips des premières bandes-annonces qui ressemblent à PT? De temps en temps, vous pouvez tomber sur une maison mystérieuse, intégrée dans le paysage extraterrestre. C’est tellement juxtaposé et inhabituel qu’il demande pratiquement à être exploré. Lorsque vous vous approchez de la maison, qui est clairement liée à Selene d’une manière ou d’une autre, la caméra passe de la troisième à la première personne. De cette perspective plus personnelle, vous pouvez vous promener dans le bâtiment, interagissant avec divers objets à l’intérieur. C’est comme un jeu complètement différent, ralentissant le rythme et vous donnant un bref aperçu du passé de Selene – et bien sûr, taquinant d’autres mystères. On ne sait pas à quelle fréquence ces segments apparaîtront, mais ils constituent une rupture très intrigante par rapport à ce qui est par ailleurs un jeu au rythme rapide.

Il y a plus de variété dans les emplacements potentiels d’une course. En plus des espaces de combat et de ces moments narratifs, vous pouvez rencontrer des salles basées sur des traversées, des intérieurs avec des coffres au trésor ou des fabricants – des magasins, essentiellement – et des zones apparemment infranchissables, comme une immense porte que vous pourrez déverrouiller plus tard. Avec tous ces éléments mélangés dans des cartes aléatoires, le but semble être que chaque course ait ses pics et ses creux en termes de rythme, et vous trouverez une grande variété d’armes et d’équipements pour garder les choses au frais. Cela inclut les parasites, qui sont de petites formes de vie qui s’attachent à Selene et lui donnent un changement de stat à la fois positif et négatif.

Si vous vous inquiétez de la nature voyous du jeu, vous serez heureux de savoir qu’il comporte une progression permanente. Un exemple de mise à niveau persistante montré dans la vidéo est la possibilité d’utiliser des translocateurs, essentiellement des portails entre lesquels vous pouvez passer pour atteindre de nouvelles zones.

Au son de celui-ci, au moins certaines de ces améliorations permanentes sont débloquées via des combats de boss. Nous avons maintenant vu le premier boss, et lorsque vous le battez pour la première fois, cela vous permettra d’accéder au deuxième biome du jeu. De plus, le nouvel emplacement sera déverrouillé pour les exécutions suivantes, ce qui signifie que vous pouvez commencer à partir de cette nouvelle zone si vous ne voulez pas repasser par la première partie. Le boss lui-même ressemble à un véritable test de compétence, avec des projectiles remplissant l’écran vous poussant à manœuvrer et à tirer efficacement.

Nous avons également examiné les menus du jeu, qui semblent contenir de nombreuses informations utiles. La page Statut affiche vos statistiques générales et tout ce qui affecte le costume de Selene; L’équipement vous donne une ventilation de toutes les armes et objets que vous transportez actuellement; Databank contient des informations sur tout ce que vous avez découvert; et une carte 3D montre votre progression dans l’environnement. Cela mettra également en évidence où aller pour votre objectif actuel, et il est clair qu’il y aura beaucoup de chemins différents à emprunter si vous souhaitez explorer pleinement.

Dans l’ensemble, le jeu a l’air vraiment fort. On ne sait pas encore si Housemarque a les côtelettes d’écriture pour réussir l’histoire, mais ce qui est le plus intéressant, c’est comment le studio mélangera un récit avec la nature aléatoire de la structure de base du jeu. Nous avons hâte de l’essayer, mais ce que nous avons vu est encourageant.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Returnal, lisez notre entretien avec le directeur du jeu Harry Krueger et le directeur marketing Mikael Haveri. Êtes-vous enthousiasmé par cette prochaine exclusivité PlayStation 5? Donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous.