Premières impressions: Ratchet & Clank: Rift Apart est une démonstration époustouflante de la puissance de la PS5

Pour être honnête, vous n’avez pas besoin d’un aperçu de Ratchet & Clank: Rift Apart. Ce n’est probablement pas ce que Sony s’attendait à ce que nous écrivions après nous avoir invités à un événement en ligne fastueux sans COVID, mais c’est ce que nous avons à retenir après avoir regardé plus de 30 minutes de séquences de jeu non éditées et écouté les principaux membres du personnel de création parler du titre PlayStation 5 pendant plus de deux heures. . Le géant japonais facture peut-être une petite fortune pour son logiciel de premier plan ces jours-ci, mais le dernier d’Insomniac Games est le 70 € le plus sûr que vous ayez jamais dépensé.

Il n’y a pas deux façons à ce sujet: ce jeu va être un gagnant. Nous avons regardé la mission d’ouverture et une séquence de jeu étendue avec Rivet, et nous ne pouvons pas penser à une seule chose qui nous préoccupe. Le combat est encore plus rapide que ses ancêtres, mais il conserve cette stratégie de roue d’arme à changement rapide que les fans connaissent bien; la conception audio – un aspect toujours fort mais sous-estimé des titres PlayStation Studios – est hors de ce monde, et; il y a plus de spectacle que jamais.

Prenez les premières minutes de la campagne, où la ville tentaculaire Megalopolis s’est levée pour célébrer les héros Ratchet et Clank. Le paysage s’étend sur des kilomètres, avec de grandes structures gonflables de nos héros qui parsèment l’horizon, alors que la paire – présentée par le capitaine Qwark, bien sûr – salue leurs fans adorables de flottilles inspirées par les jeux précédents. Les choses, sans surprise, tournent mal – et vous vous retrouvez à rebondir sur des ballons, à grincer des rails pendant que vous êtes traîné à travers la ville à une vitesse vertigineuse.

Il est clair que les aventures caricaturales de Nathan Drake ont inspiré Insomniac Games ici, car il y a plusieurs moments tout au long de la démo où nous ne pouvions nous empêcher d’apprécier les influences évidentes d’Uncharted. Les pièces de montage du rail de broyage, autrefois assez statiques, sont maintenant remplies d’objets en mouvement, alors que les bâtiments s’effondrent et que les structures de soutien se basent. Mécaniquement, vous sautez toujours entre les voies comme dans PixelJunk Racers, mais c’est le spectacle qui les entraîne dans une nouvelle génération.

Combat, lui aussi, souscrit au même tir par-dessus l’épaule que ses prédécesseurs – mais la profondeur de champ et une vaste gamme d’effets visuels donnent à ce genre de vernis nouvelle génération dont nous rêvions tous lorsque la PS5 a été annoncée. Les anciens favoris comme les Buzz Blades sont accompagnés de nouveaux venus comme le Ricochet: une arme offensive inspirée du flipper qui vous permet de faire rebondir des balles sur la tête des ennemis, avec des effets sonores d’arcade rétro.

Ratchet & Clank a toujours été une série criarde occupée et limite, mais Rift Apart amène les choses à de nouveaux niveaux sans précédent. Dans la partie Rivet de notre démo, la nouvelle femme Lombax est transportée sur une planète indésirable nommée Torren IV à la recherche du Fixer – un colosse plus grand que nature capable de réparer même les objets les plus brisés. Il y a un court arc narratif que nous ne gâcherons pas ici, mais au cœur de cette séquence se trouve une scène de combat massive impliquant un pirate de l’espace français nommé Pierre.

Rivet partage un arsenal avec Ratchet – y compris des mises à niveau et des déblocages – et est tout aussi agile que son alter-ego à fourrure. Les bottes Hover des épisodes précédents reviennent avec une fonction de patins à roulettes, donnant une réelle mobilité à la traversée, tandis que le placement intelligent des munitions signifie que vous devrez travailler sur tout votre arsenal d’armes afin d’échapper aux escarmouches avec vos moustaches indemnes. Les gantelets se déploient apparemment dans des environnements plus grands maintenant, ajoutant des rides tactiques à l’action.

Mais ne vous y trompez pas: c’est toujours un jeu Ratchet & Clank de bout en bout. Les failles vous permettent de vous diriger rapidement vers différentes plates-formes, tandis que le saut de dimension vous augmente efficacement avec un tableau de bord Returnal-esque – mais si vous êtes familier avec le gameplay de base de cette série, vous vous sentirez comme chez vous ici. Insomniac Games était impatient de souligner à quel point le DualSense fait la différence, mais nous devrons attendre d’avoir nos pattes crasseuses sur le titre pour en faire l’expérience par nous-mêmes.

Il est intéressant de noter que pendant de rares moments d’arrêt, vous pouvez explorer Pocket Dimensions, que le développeur a décrit comme des anomalies dimensionnelles qui existent dans l’espace. Ce sont en fait des quêtes secondaires, et il a souligné qu’en raison de la nature même de celles-ci, il était capable de devenir plus imaginatif avec la mécanique du titre, car elles peuvent exister isolément sans avoir besoin d’être intégrées dans une conception de niveau plus traditionnelle.

En les complétant, vous débloquerez des pièces d’armure, qui peuvent être mélangées et associées pour la première fois dans l’histoire de la franchise – en fait, vous pouvez même modifier les couleurs si vous le souhaitez. Le fait est que le développeur ne fait que gratter la surface: il parlait de différents types de montures que vous pourrez piloter dans des missions de vol de type Panzer Dragoon; il a discuté, brièvement, des mini-jeux de piratage qui impliquent un arachnoïde de style Watch Dogs nommé Glitch; ne soyez pas surpris s’il n’y a pas non plus d’autres secrets majeurs.

Donc, en ce sens, il s’agit d’un jeu Ratchet & Clank à une échelle différente du remake populaire de la PS4 – c’est le successeur de A Crack in Time que les fans ont attendu toute une génération de console. Mais les valeurs de production sont sur une stratosphère différente: pas seulement les visuels, qui sont absurdes, mais le son des armes et même la partition musicale – composée par Devo le leader Mark Mothersbaugh – est tellement brillant et assuré.

Comment y parvient-il? Talent, argent et magie, nous supposons. L’équipe a expliqué un peu comment le titre n’est pas un monde ouvert au sens traditionnel du terme, mais utilise des techniques généralement utilisées par les jeux de bac à sable pour rendre le plus possible à l’écran. Le SSD aide bien sûr à cela – et lui a même permis de rendre deux scènes simultanément en temps réel afin qu’il puisse inclure des balayages de transition de science-fiction classiques.

Comme nous l’avons dit en haut de cette page: vous n’avez pas besoin d’un aperçu de Ratchet & Clank: Rift Apart, car vous savez déjà que ce jeu va être un succès. Nous avons fait fondre nos globes oculaires par plus de 30 minutes de jeu à couper le souffle, et nous pourrions parler lyrique à ce sujet pendant encore 1000 mots. En réalité, faites ce qu’il faut: payez votre précommande et attendez patiemment jusqu’au 11 juin. C’est encore un autre projet PlayStation Studios auquel vous allez vouloir jouer.