Premières impressions : F1 2021 passe à la vitesse supérieure avec un nouveau mode histoire, une carrière à deux joueurs et plus encore

Codemasters fabrique des jeux de Formule 1 sous licence officielle depuis de nombreuses années maintenant, et il a atteint un point où les amateurs de pétrole peuvent les acheter en toute confiance. L’équipe a progressivement construit sa simulation du sport automobile populaire, bricolant la formule chaque année pour que les joueurs se sentent plus impliqués. La F1 2021, bien sûr, monte d’un cran. Non seulement ce sera le premier titre de la série sur PlayStation 5 ainsi que sur PS4, mais le studio continue de proposer de nouvelles fonctionnalités, l’attraction principale étant Braking Point.

Braking Point est un mode histoire, qui n’est pas un territoire complètement nouveau pour les jeux de F1, mais il va encore plus loin ici. En vous faisant traverser trois saisons de course, vous incarnerez Aiden Jackson, commençant en F2 et passant en F1 au fur et à mesure que l’histoire progresse. Il semble que cela se concentrera sur un ensemble de personnages (y compris Devon Butler) et leurs relations les uns avec les autres; nous espérons un mélodrame super ringard hors piste. Bien que vous ne puissiez pas choisir votre personnage, vous pouvez choisir l’une des cinq équipes pour lesquelles courir : Racing Point (Aston Martin), Alfa Romeo, Alpha Tauri, Haas ou Williams. Avec des cinématiques CG entièrement rendues et une équipe de rédaction professionnelle derrière le récit, cela devrait être un moment fort.

Bien sûr, vous pourrez effectuer votre propre parcours de course dans le mode Carrière habituel, mais encore une fois, Codies ajoute de nouvelles fonctionnalités. Pour 2021, vous pourrez jouer en Carrière à deux. Bien que ce soit quelque chose que les fans aient pu faire auparavant dans les jeux précédents, il s’agit d’une version beaucoup plus étoffée. Essentiellement, vous pouvez jouer à Career en solo, comme d’habitude, ou vous pouvez avoir un ami qui joue avec vous, en coopération ou en contrats. Ce dernier voit votre copain courir pour une autre équipe, et vous vous affronterez sur la piste et vous battrez pour décrocher des contrats.

Une nouvelle idée intéressante est celle de Real-Season Start. Lorsque vous commencez votre carrière, vous pouvez soit commencer depuis le début de la saison, soit sauter là où se trouve actuellement la saison réelle, en ajustant le classement du jeu aux statistiques du monde réel. Vous pouvez monter et remplacer un pilote, héritant de ses points de saison, et le jeu se mettra à jour au fur et à mesure que chaque week-end passe.

En dehors de cela, les modes Carrière continuent d’être modifiés; Mon équipe revient, cette fois avec encore plus de profondeur dans la prise de décision que vous ferez hors piste, tandis que l’aspect R&D a été repensé. Il n’est plus présenté comme un arbre de compétences, Codemasters optant pour une présentation beaucoup plus rationalisée, qui semble plutôt intelligente. Dans l’ensemble, le développeur met l’accent cette année sur le choix du joueur, vous offrant un éventail beaucoup plus large d’options pour jouer à F1 2021.

Cela inclut un nouveau style de course Expert, qui vous permet essentiellement de personnaliser complètement la difficulté du jeu. Bien que cela s’applique à la manipulation, cela vous permet également d’ajuster des éléments tels que les segments Meet the Press, les défauts mécaniques, la progression de la recherche et du développement de l’IA par rapport au vôtre, etc. Les difficultés Casual et Standard seront toujours présentes si vous ne vous souciez pas de faire ces ajustements, mais Expert permettra aux joueurs inconditionnels de se familiariser avec toutes sortes de métriques pour créer une expérience vraiment personnalisée.

Il convient de noter en quoi les jeux PS4 et PS5 seront différents. Heureusement, Codies a confirmé la parité des fonctionnalités sur les deux versions du jeu, vous ne manquerez donc aucun contenu. Cependant, le F1 2021 de nouvelle génération aura bien sûr divers avantages, tels que des visuels améliorés, un choix entre les modes performances ou graphiques, le lancer de rayons, des temps de chargement plus rapides, l’audio 3D et bien sûr le retour DualSense. Il prendra même en charge les cartes d’activité et les distinctions, il semble donc tirer le meilleur parti de la nouvelle console de Sony.

Il semble que Codemasters ait une autre entrée réussie dans la série F1. Le jeu était « important en développement » avant que l’acquisition d’EA ne soit une possibilité, donc ce ne sera pas une mesure pour savoir si l’éditeur fera une différence significative dans la série à l’avenir – cela restera à voir. Pour l’instant, cependant, cela semble s’appuyer à nouveau sur les forces de la franchise, et les fans devraient avoir un vrai gagnant à attendre le 16 juillet.