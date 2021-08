L’attente est terminée, coupable. Nous avons déjà les premières impressions de Tales of Arise pour PlayStation 5.

Le nouveau jeu de la saga Tales of est déjà avec nous. Demain nous aurons la démo sur toutes les consoles pour lesquelles le titre Bandai Namco sort mais nous avons déjà pu le tester. Alors on compte déjà nos Tales of Arise impressions pour PlayStation 5. Mais ne vous inquiétez pas, nous n’allons pas vous vider.

Si vous voulez le donner vous-même, à partir de demain, vous pouvez le faire sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S et Xbox One. Si vous faites partie de ceux qui attendent le PC, mieux vaut attendre assis car il n’arrivera pas . Et regardez que le jeu sortira pour toute la journée, le 10 septembre.

Mais passons à ce qui nous intéresse : comment fonctionne ce jeu et quelles nouveautés il apporte par rapport à tous ses prédécesseurs. Un avertissement : il y a beaucoup de choses. Et certains ne vont pas aimer tout le monde.

Un changement de paradigme

Les Contes de la série a traversé une bosse assez curieuse. Sous la production de Hideo Baba, la franchise a quitté le Japon et a atteint le monde entier en un rien de temps. Avec pratiquement un jeu par an, Bandai Namco a rendu son jeu populaire et l’a même traduit en espagnol. Cependant, tout n’était pas une bonne nouvelle.

La saga a fini par souffrir et les temps de développement ont laissé place à des jeux qui n’évoluaient pas assez ou, pire, qui arrivaient incomplets voire avec des échecs importants. Le cas le plus scandaleux est venu avec Tales of Zestiria qui, malgré une très belle histoire, a été gaspillé à la fois dans le gameplay et dans l’intrigue. Tales of Berseria, une préquelle, et le propre anime de Zestiria ont corrigé le problème, mais Bandai Namco et les Tales of Studio ont décidé qu’il était temps de prendre les choses en main.

Avec un nouveau producteur et une interruption plus longue que prévu en raison de COVID, ce Tales of Arise est une bouffée d’air frais. Un nouveau jeu, avec un nouveau style graphique, de nouvelles mécaniques et un focus sur un seul joueur, entre autres.

C’est ainsi que cette démo (et ce jeu) nous est parvenue en 2021. Avec un style qui continue d’être celui d’un Tales of mais avec quelques changements qui peuvent vous faire lever un sourcil étrange pendant que vous y jouez.

Un combat centré sur un seul

Jusqu’à présent, il n’y avait eu qu’un seul Tales of qui n’était pas multijoueur. Malheureusement pour ceux qui jouent avec des partenaires, cela se termine avec Tales of Arise. Le titre se concentre sur un seul combattant et pour cela il a modifié le combat de manière assez drastique.

Oui c’est vrai qu’il entretient cette folie et cette frénésie qui le caractérise, mais maintenant le joueur a à sa disposition tous les personnages avec une série de raccourcis. Vous gérerez le protagoniste de votre choix, mais vous aurez toujours à portée de main les arts spéciaux, les défenses et les mouvements du reste des membres de l’équipe. Même ceux en réserve.

Comme toujours, nous avons les attaques et les arts normaux. Cependant, à cette occasion, ces derniers reçoivent beaucoup plus de force que dans les jeux précédents. Avec le R1 nous ferons les attaques normales (oui, avec le R1… cela nous a beaucoup choqué). Ensuite, nous pouvons attribuer 6 vitesses aux boutons de la télécommande. Ce sera trois pour quand on est au sol et trois pour quand on saute. Le dernier bouton sera de sauter. Cela laisse de nombreux arts dans la fente, mais nous pouvons y accéder avec d’autres itinéraires à partir du menu.

Quant aux compagnons, nous pourrons effectuer leurs attaques signature avec la crosse. On peut même accéder à ceux qui sont en réserve. Et tous les mouvements ne sont pas des attaques. Certains sont favorables et d’autres défensifs, alors ne devenez pas fou… peu importe à quel point cela vous tente.

On peut aussi effectuer des attaques spéciales avec les personnages sous forme de combo lorsque certaines conditions sont réunies et enfin, il existe un nouveau système de guérison qui permet de partager une série de points de vie « en commun ».

Il y a trop de choses à considérer et pour un débutant dans la série, attraper la démo en premier peut être plus chaotique qu’une piscine à vagues à la mi-août. Beaucoup d’informations, beaucoup de boutons, beaucoup de possibilités… Le premier combat que vous ferez vous laissera sûrement un goût aigre-doux puisque vous ne saurez pas exactement ce qui s’est passé ou ce que vous avez fait. Mais ne vous inquiétez pas, quelques combats supplémentaires aident.

Nouveau style, même essence

Il est clair que Tales of Arise a changé le style graphique. Maintenant c’est moins dessin animé et plus détaillé. Les personnages abandonnent également un peu le style animé pour gagner en force et en personnalité, sans oublier le format anime. Bien entendu, tout bien fait que sont les protagonistes laisse un peu de vide aux PNJ du monde qui ont moins d’animations qu’un personnage de South Park.

Ils changent aussi sketchs. Maintenant, ce ne sont pas des images de style anime, mais elles prennent directement les modèles des personnages et les mettent dans un format comique. C’est étrange mais cela ne finit pas par le faire se sentir mal. Si vous voulez voir jusqu’où ils vont, déjeunez avec Alfin et vous verrez.

S’il y a quelque chose que nous avons pu vérifier dans ces impressions de Tales of Arise c’est que le jeu intègre des éléments de plusieurs franchises. S’agissant d’une démo, nous ne savons pas dans quelle mesure ils s’entremêlent bien, mais l’influence de la saga Xenoblade est évidente, en particulier lorsque vous parcourez le monde, ou Final Fantasy XV lors de l’interaction avec les autres personnages.

Nous avons également vu le retour des violons de Sakurai. Le compositeur de la saga nous a laissé quelques pièces musicales qui rappellent beaucoup ses origines. Ils sont tout à fait un délice et sont peut-être cette colle qui aide à faire en sorte que le jeu ressemble plus à des contes qu’à toute autre chose.

Conclusions des impressions de Tales of Arise

Le principal problème que nous voyons dans ce Tales of Arise est le fait qu’il n’est plus multijoueur. Se battre côte à côte avec quelqu’un a toujours été une caractéristique de la saga et le fait de la perdre fait perdre quelque chose de très précieux. Sans aller plus loin, cette scénariste a joué tous les Contes d’avec son mari comme compagnon, donc cette expérience va être très rare en ce sens…

Pour le reste, il semble bien que c’est quelque chose dont la saga avait besoin : un changement radical et un temps de repos. Nous sommes très reconnaissants à Hideo Baba pour ce qu’il a fait, mais il était également fautif pour avoir dépensé la franchise au niveau où il l’a dépensé. Maintenant, avec ce nouveau jeu, il semble que les choses cherchent une nouvelle voie et de nouvelles bases sur lesquelles construire à nouveau leur avenir.

Bien sûr, cet avenir n’aura rien à voir avec Tales of Arise puisque le jeu est terminé. Il n’y aura pas de DLC d’histoire ou de deuxièmes parties. Cela commence et se termine ici. Et cela, bien sûr, est apprécié.