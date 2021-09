Premières impressions de Kimetsu no Yaiba : les chroniques d’Hinokami

Bien qu’il sorte le 15 octobre, nous avons frappé Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles sur PlayStation 4 et nous vous apportons nos premières impressions.

Avec de nombreux jeux vidéo Naruto, certains Jojo et Dragon Ball Z: Kakarot derrière, Cyberconnect2 nous apporte un autre jeu issu d’une IP anime/manga très puissante. Kimetsu no Yaiba a été un succès dans le monde entier, se faisant une place parmi les mangas les plus lus et vendus avec Dragon Ball, One Piece et d’autres bêtes.

Aujourd’hui, je vous apporte les premières impressions de Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles, un jeu vidéo qui arrivera le 15 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series S/X.

Entrez par les yeux

Si Cyberconnect2 sait bien faire quelque chose, même si le jeu vidéo n’est pas basé sur un anime/manga, c’est qu’il nous saute aux yeux rapidement. Cela pourrait être à cause de ses graphismes ou à cause des mouvements spectaculaires des personnages.

Et c’est quelque chose qu’il fait très bien dans Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles. Le jeu, nous voyons immédiatement qu’il est lié à l’anime, mais pendant que nous jouons, il arrive parfois qu’il le dépasse. Vous ne le croyez pas ? Eh bien, vous n’avez qu’à voir les deux vidéos que je vous laisse dans ces impressions.

Bien que ce soit un personnage que je n’aime pas et que je déteste son côté cagona et cryba dans l’anime, Zenitsu est probablement le plus coloré à voir. Lors du combat et de ses attaques spéciales et définitives, la scène est inondée d’éclairs, avec un effet anime brutal.

Agréable à voir mais ATTENTION

J’ai eu la chance de jouer à la version finale du jeu (sans patch day 1) et bien que Demon Slayer soit accrocheur, nous sommes face à une autre IP d’anime ou de manga complètement gâchée.

Bien qu’aujourd’hui les jeux au fil du temps s’ajoutent de plus en plus de choses, il est probable que le nombre de combattants, de scénarios et de modes soit quelque peu rare. Nous apprécierons beaucoup les combats et leur action, mais au bout de quelques heures, beaucoup de gens peuvent se lasser de voir toujours la même chose puisque ce Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles n’a pas la profondeur des autres jeux de combat ou arène de combat.

La distribution des personnages disponibles est répétée dans de nombreux cas. Ses mouvements sont les mêmes en supprimant son apparence et l’attaque finale. Cette attaque change quelque chose dans chaque personnage selon que nous l’utilisons pour donner le coup final à l’ennemi.

En parlant de personnages, une bonne chose qu’ils ont déjà annoncée est l’arrivée de six nouveaux combattants entièrement gratuits dans le jeu. Maintenant, nous devons connaître la date de sortie de ces six chasseurs de démons ou méchants. S’ils tardent, ils peuvent arriver lorsque le jeu est mort.

Il a également en ligne pour nous écraser contre d’autres utilisateurs avec des combats 2 contre 2, mais comme il n’est pas encore à vendre, le mode de jeu en ligne n’est pas disponible. Il faudra attendre le lancement pour le tester.

Conclusion – Impressions de Kimetsu no Yaiba : Les Chroniques d’Hinokami

La première impression en voyant ce nouveau jeu vidéo de Cyberconnect2 est que tout est spectaculaire. Cette équipe de développement sait très bien impressionner les gens en matière de combat, mais le contenu de Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est clairsemé et répétitif.

L’arrivée de six nouveaux personnages entièrement GRATUITS est annoncée, mais je ne sais pas si cela suffira à nous tenir scotchés longtemps à Kimetsu no Yaiba : Guardians of the Night – The Hinokami Chronicles.