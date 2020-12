Premières impressions de DYSMANTLE pour PC. Des ressources pour survivre

Il est maintenant temps de quitter le refuge et de chercher la vie sur une île désolée par les zombies dans ces premières impressions de DYSMANTLE.

Les zombies et les jeux vidéo ont eu une histoire d’amour presque depuis le début. Nous avons déjà la saga Resident Evil ou l’une des dernières IP de Sony, Days Gone. Aujourd’hui, nous vous apportons un autre titre qui utilise ce paramètre, avec une horde de morts-vivants occupant tout. Cependant, en plus des armes, nous aurons notre esprit à notre disposition lors de la création de petites choses pour nous aider. Êtes-vous intéressé à voir ce que ces premières impressions de DYSMANTLE?

MacGyver fait du personnage

Imaginez: une apocalypse zombie qui commence à faire des ravages, balayant la société comme on l’appelle. Cependant, notre personnage fait partie de ces fous qui savaient déjà que cela arriverait. Avec un bunker chargé de provisions, notre avatar bien-aimé a survécu longtemps. Bien que, bien sûr, rien ne dure éternellement, le moment est donc venu de sortir dans le monde extérieur, d’obtenir des ressources et de quitter cette île infestée de formes de vie mort-vivantes.

Au début, la seule chose que nous aurons à notre disposition sera un levier et notre sac à dos. Le premier, en plus d’être une arme, sert à récupérer des ressources, que nous conserverons dans le sac à dos. Maintenant, pourquoi voulons-nous des choses comme les feuilles, le bois et le métal? Simple, pour améliorer l’équipement du personnage. De cette façon, nous passerons des armes de mêlée aux armes à distance, en plus de créer des systèmes de culture. Il ne s’agit pas de détruire des zombies, mais de survivre. Et ce ne sera pas simple, vu le nombre d’ennemis et l’énorme cartographie.

Pour nous reposer de tant de stress pour assurer notre vie, nous avons différents feux de joie, qui serviront de point de contrôle. Ici, nous aurons la possibilité d’améliorer notre équipement, ainsi que de créer différents ustensiles et objets. Mais surtout, ils servent à monter de niveau. Parce que bien sûr, notre personnage est un être vivant, qui grandit, évolue et apprend de nouvelles choses. Et cela se reflète dans les avantages que nous obtenons à chaque niveau, qui vont du statut de récolteurs naturels à un guerrier plus polyvalent et plus mortel. Les possibilités sont choisies par nous, en fonction du style de jeu que nous avons.

Rien de tel qu’un bon abri

Bien sûr, l’environnement ne sera pas du tout convivial. Même si nous avons un levier d’abattage amélioré, une machette ou un arc, rien ne nous garantit d’en sortir vivants. Les zombies sont regroupés en différents groupes, chacun avec ses propres particularités. Nous pouvons trouver les plus courants, qui nous poursuivent sans plus attendre, même d’autres qui nous jettent de la merde. Bien sûr, les chiens diaboliques ne manquent pas. La vérité est qu’il existe une variété d’ennemis, même si cela peut ne pas le sembler à certains moments du jeu, dans lesquels ils apparaissent toujours, du moins dans ce que nous avons parcouru pour faire ces premières impressions de DYSMANTLE.

Car en plus, chaque fois que nous nous reposons dans un feu de joie, tous les ennemis (sauf les boss) renaîtront. De cette façon, nous ne serons jamais seuls sur l’île (parlant mal, bien sûr). Si nous tombons au combat, nous perdrons une bonne partie des ressources obtenues, ce qui ne nous convient pas. Pour les récupérer, il suffit de se rendre à l’endroit où ils nous ont tués.

Voyons voir, il peut sembler que le jeu est difficile, dans le sens où la mort nuit à nos aspirations et les ennemis ne meurent pas définitivement. Cependant, le système de combat est trop simple, ce qui joue en notre faveur car le schéma d’attaque des ennemis est très peu varié. La vérité est que cette partie est quelque peu ennuyeuse, car à part quelques confrontations multiples, nous souffrirons rarement pour notre vie.

Les animations des personnages lors des mouvements sont très simples, en optant pour une vue aérienne de la scène. Sa conception est soignée, même si elle ne se démarque pas trop par rapport aux normes actuelles. Bien entendu, l’intérieur des bâtiments est très soigné, avec de nombreux détails (que l’on peut détruire pour collecter des ressources bien sûr). En revanche, la section sonore ne contribue pas beaucoup au titre, à part quelques détails lors de la narration de l’histoire à travers les transmissions radio que l’on retrouve. Il n’y a pas beaucoup de thèmes musicaux dans le jeu, même si je dois dire que dans les boss, cela donne.

Un mélange divertissant

Dans ces premières impressions, DYSMANTLE propose une expérience divertissante et curieuse, qui choisit d’utiliser cette ressource tant aimée (et détestée par certains) tout comme l’apocalypse zombie, ajoutant les mécanismes d’obtention de ressources et de création d’outils pour survivre. Bien que la deuxième partie, centrée sur ce thème de collection, soit extrêmement amusante et avec de nombreuses possibilités, la partie combat est très simple, devenant répétitive après quelques heures de jeu.

Cependant, les points positifs l’emportent sur les inconvénients de ce titre, car honnêtement, chevaucher votre ferme, fabriquer votre armure et vos armes et survivre avec elle rend la jouabilité de ce travail quelque chose à considérer. Il est possible que certains aspects soient plus raffinés, mais le mélange de DYSMANTLE répond à l’objectif de divertir le joueur. Si vous aimez les zombies et que vous leur survivez, essayez-le. Et si vous êtes un fou qui attend la fin du monde, vous pouvez aussi commencer à ouvrir la bouche avec ce titre.