Un escargot d’armes en prend un coup, et nous le prouvons avec ces premières impressions de Clid the Snail pour PC.

Si, il y a des années, on m’avait dit que j’allais jouer à conduire un escargot armé jusqu’aux dents, j’aurais regardé avec un certain scepticisme. Je veux dire, d’accord, nous avons des tortues ninja, des dragons violets, des marsupiaux en pantalon… Mais des escargots ? Cela ne me serait jamais venu à l’esprit. Mais il y a les premières impressions de Clid the Snail pour le corroborer.

Cette idée extravagante vient des mains de Weird Beluga Studio, un studio espagnol qui commence à faire ses premiers pas dans le monde. Après tout, c’est né grâce à PS Talents, donc on peut dire que c’est le premier titre que le studio va mettre en lumière. Et je dois admettre quelque chose : de tous les jeux de ce projet que j’ai essayés jusqu’à présent, c’est celui que j’ai le plus aimé.

Peut-être que ça vient un peu influencé par la petite rencontre que certains médias ont eue avec des gars du studio. Ou l’illusion avec laquelle ils parlaient du projet, même si si c’était le cas, je raterais mon travail de monteur. Oui, ces choses s’additionnent toujours, mais en fin de compte, c’est le produit final qui doit parler. L’enfer est plein de bonnes intentions, disent-ils.

Donc quelque chose devait attirer mon attention, n’est-ce pas ? Vérité. La vérité est que dans Clid the Snail, ils nous présentent une histoire qui semble intéressante. Les humains sont éteints, et à leur place ils peuplent le monde de petits animaux anthropomorphes, oui, à leur taille réelle. Il est curieux de voir comment ils ont des blasters, des grenades et autres, alors que juste à côté, nous voyons des choses comme une fourchette géante ou une bague de fiançailles.

Et la vérité est qu’il semble que Weird Beluga Studio ait voulu donner un peu de profondeur à ce problème, bien qu’ils ne nous aient pas donné beaucoup de détails à ce sujet. Pour l’instant, il faut se contenter de savoir que les différentes espèces sont regroupées dans des citadelles, et que les limaces sont à la mêlée attaquant tout. Nous ne savons pas pourquoi, mais ils ne semblent pas très brillants.

Les quelques heures que nous avons pu goûter à l’avant-première nous ont laissé un bon goût dans la bouche, bien qu’il ne soit vraiment pas complètement immergé dans le récit que l’étude nous promet. Cela peut être une arme à double tranchant, puisque, comme nous l’avons mentionné, ils parlent avec beaucoup d’enthousiasme de leur projet, et malgré les bonnes ondes qu’ils donnent, on sait déjà qu’une ambition excessive peut conduire à de mauvaises expériences.

Cependant, il s’agit de vendre la peau de l’ours avant de le chasser. Nous partageons ces bonnes premières impressions, puis cela se verra lorsque le jeu sera terminé, mais pour l’instant, dans cet aspect spécifique, ils promettent.

Concernant le gameplay, je n’ai pas beaucoup de plaintes à ce sujet. La vérité est qu’ils ont conseillé de jouer avec un contrôleur, malgré quoi je suis allé avec un clavier et une souris. D’abord parce que je suis un anti-système. Et d’autre part parce que le jeu ne semblait pas bien prendre la manette Switch pro. Le meilleur? Je n’ai pas vu que le contrôle du clavier et de la souris était mauvais. Absolument.

C’est fluide, fluide et réactif. Le sujet de cibler les ennemis s’ils sont un peu plus haut que vous semble être un emmerdeur, ainsi que la visée prudente, à laquelle la vérité ne me semble pas trop contribuer, mais ce dernier est plus le sien passe-temps qu’autre chose. . Parce que la vérité est que je me suis amusé comme un nain à jouer avec Clid.

C’est simple, mais c’est ce que j’ai commenté au milieu de l’écriture : c’est bien fait et ça vous montre des choses qui attirent votre intérêt. Bien que, oui, je dois énormément me plaindre de l’effet de brouillard qui est perceptible dans certains scénarios. Parfois, il m’était difficile de bien discerner les choses.

Mais, en général, j’ai un bon goût dans la bouche. Vous voulez voir comment les gars de Weird Beluga Studio finissent de peaufiner le titre, mais vous voulez déjà essayer le jeu en entier.