Premières images spectaculaires de la saison 2 du Mandalorien

Après une performance assez inégale sur grand écran, l’univers de Star Wars a migré vers Disney Plus avec une proposition très intéressante centrée sur un personnage charismatique de l’univers. Aux Etats-Unis, « Le Mandalorien » est devenu un phénomène, étant l’une des meilleures séries de l’année dernière, un succès qui s’est poursuivi avec son arrivée dans le reste du monde, étant l’excuse principale pour acheter un abonnement pour Disney Plus.

Et est-ce que Jon Favreau a réussi à revenir au style le plus classique de la franchise avec cette histoire mettant en vedette Pedro Pascal, et bien sûr Bébé yoda, qui était l’une des sensations Internet de l’année dernière. Maintenant nous savons enfin que la série reviendra le 30 octobre avec sa deuxième saison, et pour les impatients, EW a partagé les premières images de la nouvelle saison de la série pour réchauffer les moteurs.

Dans ces premières images On peut voir Baby Yoda, quiqui sera encore une fois l’une des grandes stars du show et autre comou le personnage de Gina Carano ou Greef Karga. La série aura de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que l’apparition de Boba Fett, ou de nombreuses nouvelles signatures, dirigées par le grand Timothy Olyphant, dont on sait même l’identité de votre personnage. Beaucoup de battage publicitaire pour une série qui doit être le phare de la franchise dans ces mois où il n’y aura pas de nouveauté concernant le cinéma, et les autres séries à venir à Disney Plus, « Obi-Wan » et « Cassian Andor », ils sont encore au tout début de leur production. La deuxième saison de « The Mandalorian » sera présenté en première le 30 octobre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂