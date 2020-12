Premières images. Nissan dévoile l’intérieur et les moteurs du futur Qasqhai

Modèle venu révolutionner les ventes de Nissan en Europe, le Qashqai prépare une nouvelle génération qui, semble-t-il, devrait arriver sur le marché en 2021. Puisque le moment de la présentation n’arrive pas, la marque japonaise en profite pour montrer la première images de ce que sera l’intérieur du nouveau best-seller.

Avec la génération actuelle, lancée en 2013, clairement déjà dans la phase descendante de son existence, ce qui sera la troisième génération du Nissan Qashqai est, aujourd’hui, attendu avec beaucoup d’attentes. Non seulement en raison des crédits reconnus depuis longtemps pour le modèle commercialisé, mais également en raison de ce que la nouvelle proposition peut apporter.

Conscient de cette réalité, Nissan montre désormais les premières images officielles de ce que sera l’intérieur du futur Qashqai et qui confirment encore bon nombre des attentes déjà créées. A partir du second, il est possible de le découvrir sur les photos, par l’inclusion d’un tableau de bord de 12,3 pouces, entièrement numérique et paramétrable, auquel s’ajoute un affichage tête haute de 10,8 pouces, proposé dans les versions les plus équipées.

Le nouvel écran tactile 9 pouces

Selon Nissan, ce dernier deviendra le plus grand affichage tête haute du segment, avec la possibilité de projeter diverses informations sur le pare-brise et le champ de vision du conducteur.

Toujours sur le tableau de bord, le point fort est la présence d’un généreux écran tactile de 9 pouces, au-dessus de la console centrale, faisant partie d’un système d’information et de divertissement préparé avec le système de compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, et qui dans les versions plus équipées, ne vous n’avez même pas besoin d’une connexion par câble. En choisissant le niveau d’équipement haut de gamme, la marque japonaise garantit également un système de sonorisation BOSE avec 10 haut-parleurs et caisson de basses.

Poursuivant les technologies, référence pour la présence d’un système de chargement de smartphone par induction, entrées USB et USB-C à l’avant et à l’arrière, en plus du système Amazon, Alexa, et des informations sur l’état du véhicule.

Enfin, Nissan propose également une application, appelée NissanConnect, pour le smartphone, grâce à laquelle le conducteur peut allumer à distance les lumières, faire retentir le klaxon et déverrouiller / verrouiller la voiture. En plus de pouvoir prédéfinir la vitesse maximale, la période d’utilisation et les zones où le véhicule peut rouler.

Le tableau de bord 100% numérique et configurable

Technologique… et plus luxueux

Parallèlement aux évolutions technologiques, la promesse est également de faire plus attention à l’environnement en général, au sein du futur Nissan Qashqai. À savoir, grâce à une nouvelle sellerie en cuir Nappa, qui ne prend pas moins de 25 jours. Depuis, broder le motif de diamant matelassé avec effet 3D, cela prend plus d’une heure.

En plus de cette nouveauté, l’introduction d’un système de massage, avec trois niveaux de fonctionnement, dans les sièges avant, bien que disponible uniquement pour les versions supérieures, alors que des solutions telles que le levier de possible grâce à l’utilisation de la technologie shift-by-wire.

La nouvelle doublure en cuir Nappa

Si vous optez pour une version équipée de la transmission intégrale, c’est garanti qu’elle dispose également d’un nouveau sélecteur de modes de conduite, dans des détails noirs brillants et métalliques

Plus grand… et plus spacieux

Le futur Nissan Qashqai promet également une croissance des dimensions, notamment à l’intérieur de l’habitacle, même pour éviter d’être laissé pour compte par le petit frère – et, dans cette nouvelle génération, avec un intérieur encore plus grand – Juke.

Ainsi et selon la marque japonaise, le prochain Qashqai présentera une augmentation de 28 mm au niveau du genou, une zone dans laquelle l’espace disponible augmentera ainsi à 608 mm, en même temps que, en hauteur, l’augmentation, aussi bien en les sièges avant et arrière sont de 15 mm.

La nouvelle poignée de boîte de vitesses et la commande du système de direction

Passant aux dimensions extérieures, le prochain Qashqai se développe dans toutes les dimensions, annonçant 35 mm de longueur, 32 mm de largeur et 25 mm de hauteur supplémentaires par rapport au modèle actuellement en vente. Depuis, même dans l’empattement, une croissance de 20 mm est garantie.

En plus et profitant de cette augmentation de dimensions, le coffre à bagages apparaît également, qui voit sa capacité augmentée de 74 litres, en plus du niveau de charge inférieur de 20 mm. Dans cette zone, il y a aussi une prise 12V, en plus des points d’éclairage des deux côtés de la zone, afin d’assurer un meilleur éclairage de nuit.

Essence, mais sans diesel

Enfin et en ce qui concerne les moteurs, il est garanti, pour le moment, que le prochain Qashqai n’aura pas de moteurs diesel, tout indiquant l’apparition, en 2021, sur le marché, avec un 1,3 litre turbo essence, soutenu par un système Mild Hybride. Et cela, en optant pour la version boîte manuelle et uniquement à traction avant, il affichera une puissance maximale de 138 ch.

Le nouveau système BOSE

En choisissant cependant la version avec boîte CVT, la puissance passera à 155 ch, ce qui permettra également d’avoir une transmission intégrale.

Enfin et plus tard, l’introduction d’un moteur hybride e-Power est attendue, délivrant 188 ch sur l’essieu avant, en particulier avec le moteur thermique servant uniquement à charger les batteries qui garantissent que le moteur électrique peut faire tourner les roues.

Du moins, pour l’instant, aucune version Nismo de ce nouveau Nissan Qashqai n’est prévue.

