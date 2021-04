Premières images du manga One Piece 1011 avec spoilers

Êtes-vous impatient de lire le manga One Piece 1011? Les premières images du prochain chapitre arrivent dans lesquelles nous aurons plus de combat.

Deux semaines, nous devons attendre l’arrivée du nouveau chapitre, mais le premier images du manga One Piece 1011 Ils ont été divulgués et nous vous les apportons. Ils n’ont pas la qualité finale puisqu’il s’agit de scans du magazine dans lequel le manga d’Oda est publié. Si vous ne souhaitez pas recevoir une bonne dose de spoilers, je vous recommande d’arrêter de lire à partir d’ici.

Comme je l’ai déjà dit, les images de One Piece 1011 qui ont été divulguées sont d’une assez mauvaise qualité, mais suffisantes pour voir et savoir plus ou moins ce qui va se passer. 18 pages du manga ont été divulguées que vous pouvez voir ci-dessous. Si vous voulez vous attendre et lire officiellement le manga, le dimanche 25 avril, nous aurons le chapitre complet de Manga Plus avec une bonne qualité et gratuitement.

Ci-dessus, vous avez un gros lien vers lequel vous pouvez accéder au manga lorsqu’il est disponible. Le chapitre 1011 peut être lu dans l’application mobile ou dans le navigateur Web.

Parcelle de manga

C’est le grand âge des pirates. Gold Roger, le légendaire « King of Pirates » a laissé le « One Piece » – son trésor légendaire – caché dans une région du monde appelée « GRAND LINE » et les pirates les plus puissants s’affrontent pour le trouver. Un garçon nommé Luffy idolâtrait les pirates, en particulier Shanks, le chef d’un équipage qui visitait son village. Un jour, par accident, Luffy a mangé un « fruit du diable » du butin de Shanks.

Grâce à ce fruit, son corps est devenu caoutchouc mais il ne pourra jamais nager. Le jour où les pirates ont quitté le village, Shanks a présenté à Luffy son bien le plus précieux: son chapeau de paille. Dix ans se sont écoulés depuis ce jour et Luffy est parti en mer pour devenir le nouveau «roi des pirates». La grande aventure de Luffy commence ici!

