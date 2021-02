Premières images du manga Dragon Ball Super 69

Le manga Dragon Ball Super 69 montre ses premières images. Ce sont les brouillons de Toyotaro, et nous montrent les dix premières pages du chapitre.

Le 19 février, Dragon Ball Super 69 manga. Il poursuit l’histoire de Granola et nous en apprend plus sur sa planète. Chaque mois, avant la sortie officielle du manga, le site officiel de Dragon Ball nous montre les premières images du chapitre suivant.

REMARQUE: Le chapitre 69 de Dragon Ball Super sera disponible le 19 février en espagnol, GRATUITEMENT et officiellement. Il sera publié sur la plateforme Manga Plus à 16h00 (Espagne).

Ces images sont les 10 premières pages. Un manga de pages qui sont encore des brouillons mais on peut voir une partie de l’histoire. Par exemple, nous avons Granola qui voyage sur sa planète céréalière et il existe d’autres espèces d’êtres. Ces êtres ont acheté une ville il y a des années parce que leur planète a été détruite. Mais la partie qui m’intéresse le plus est la finale.

Vous souvenez-vous des paroles de Beerus et de la technique des dieux de la destruction? Vegeta le suivit pour essayer de « copier » cette technique. Eh bien, nous voyons que Bills et Vegeta apparaissent dans les dernières pages qu’ils nous ont montrées. Bien que la traduction des dialogues nous fasse savoir qu’ils ne parlent pas de formation. Ils parlent du Saiyan, du roi Vegeta et du passé de la race Son Goku et Vegeta en tant que guerriers. Beerus dira-t-il à Vegeta que c’est lui qui a ordonné à Frieza de raser la planète Vegeta?

Intrigue du manga Dragon Ball Super

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo … Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers »!? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

