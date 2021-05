Premières images des «  Masters of the Universe  » de Netflix et Kevin Smith: la nostalgie est toujours une affaire très juteuse

Netflix a montré (via une exclusivité de ‘Entertainment Weekly‘) les premières images de sa série basée sur’ Masters of the Universe ‘, la franchise de jouets mythique des années 80 qui a fini par survivre jusqu’à nos jours grâce à la nostalgie inépuisable de cette décennie. Bien que d’une manière plus boiteuse que ses compadres d’étagères les Tortues Ninja (également avec un futur film distribué par Netflix dans le portfolio), et bien loin des temps de gloire intégrer, son halo de popularité ne s’est pas complètement éteint.

C’est peut-être l’emblématique de ses personnages et à quel point ils étaient bondés dans les années 80 grâce aux dizaines de figurines qui composaient leur catalogue et l’omniprésence de la série télévisée Filmation. C’est peut-être parce que le film Cannon, après des années d’ignonymie, connaît une juste réévaluation en tant que film culte. C’est peut-être parce que la réédition des poupées classiques dans un emballage qui imite le carton classique et des prix abordables les a sauvées de l’oubli-sauf-pour-les collectionneurs.

D’une façon ou d’une autre, La série animée de Netflix écrite par Kevin Smith qui arrivera le 23 juillet suscite une attente considérable, et ce n’est pas pour moins après le succès, également sur Netflix, du grand «She-Ra et les princesses du pouvoir». Mais contrairement à cela (et à une autre série de He-Man en préparation, animée par ordinateur et dirigée vers les plus petits), ce nouveau ‘Masters of the Universe: Revelation’ de Kevin Smith est conçu pour les fans de la série des années quatre-vingt.

7 ASTUCES pour tirer le meilleur parti de NETFLIX

La nostalgie comme mécanique

Les images et les déclarations de Kevin Smith expliquent clairement la position de Netflix: la nostalgie est une chose très délicate (les réactions des fans les plus fondamentalistes au design risqué de la merveilleuse nouvelle série de ‘Thundercats‘en est une bonne preuve), mais aussi très rentable. Powerhouse Animation («Castlevania») a été chargé de reformuler les conceptions et les arguments, à la recherche d’un équilibre entre les souvenirs et la nouveauté.

La série sera divisée en deux parties de cinq épisodes chacune et Smith n’est pas le seul nom propre flashy à avoir participé à la série: Mark Hamill est Skeletor, Lena Headey (‘Game of Thrones’) est Evil-Lyn, Sarah-Michelle Gellar est Teela, Alicia Silverstone, la reine Marlena et Kevin Conroy, la voix habituelle de Batman, est Merman. Un véritable catalogue de stars qui respecte largement les designs et l’intrigue classique (le prince Adam devient l’héroïque He-Man quand il brandit l’épée du pouvoir et souffle que « j’ai le pouvoir »).

La série reprendra là où l’original s’est arrêté (techniquement, c’est une suite de celui-là), et vous savez quelles touches jouer. Par exemple, pratiquement toutes les créatures du catalogue de mostrencos hypermusculés de la ligne de jouets originale auront leur créneau: Man-At-Arms, Orko, Trap Jaw, Tri-Klops (exprimé par Henry Rollins!), l’Enchanteresse, Stinkor, Scare Glow, Beast Man et bien d’autres. Certains d’entre eux (cet Ork avec le visage de quelques amis) ont été adaptés aux temps nouveaux, mais en général le respect des dessins originaux est considérable, avec un air plus que proche d’un redémarrage précédent: la modernisation que les personnages ont vécue dans 2002.





« Masters of the Universe » était une propriété qui, comme les Transformers, les Tortues Ninja ou tant d’autres succès de l’époque, est difficile à mettre à jour en raison de sa équilibre délirant entre le retrait de la manutention (essentiellement, c’est Conan des Galaxies conçu par un cinglé de culturisme en fuite) et se prendre au sérieux. Si Smith a réussi à imiter ce curieux mélange (et très quatre-vingt), Netflix a un triomphe clair entre ses mains.