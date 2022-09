Premières images de Straight Man, la nouvelle série de Bob Odenkirk

AMC

Le protagoniste de Better Call Saul a laissé derrière lui son projet avec Vince Gilligan mais restera chez AMC avec sa nouvelle série.

©IMDBTu ferais mieux d’appeler Saul.

Pas même deux mois ne se sont écoulés depuis la fin de Mieux vaut appeler Saull que nous avons déjà des détails sur ce que sera la prochaine apparition de Bob Odenkerk sur le petit écran. Après 15 ans en AMCl’acteur qui jouait l’avocat sans scrupules Saul Bonman restera dans les études du signal pour faire une nouvelle série appelée homme hétéro. La production a publié aujourd’hui les premières images officielles.

homme hétéro être une comédie dramatique qui, dans sa première saison, comprendra un total de huit épisodes axés sur William Henry Devereaux, Jr. (Odenkirk). William C’est un homme qui traverse une crise de la quarantaine et qui n’est pas satisfait de son travail de professeur à l’Université Railton. Il occupe le poste de titulaire de la chaire de littérature de cette institution de Pennsylvanie qui a assez de problèmes financiers.

La mise en scène s’inspire de la pièce homonyme de Richard Russo publié en 1997 et aura Aaron Zelman et Paul Lieberstein en tant que créateurs et showrunners. Des deux, ce dernier est le plus connu du grand public puisqu’il était chargé d’interpréter Tobiel’ennemi reconnu de michel scott dans Bureau. Bob Odenkerkquant à lui, sera également l’un des producteurs exécutifs de la série.

Selon Variété, homme hétéro Il arrivera l’année prochaine, bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise. Pierre Farrelly (Bête et encore plus bête, Livre vert) est l’un des réalisateurs choisis pour la production qui aura lieu dans les studios de Téléviseur TriStar comme ta maison. ce jour, AMC a dévoilé les quatre premières images de la série lors d’un channel meeting où d’autres projets qui feront partie de son catalogue à l’avenir étaient également anticipés.

+Ce que Bob Odenkirk a dit à propos de Straight Man

Accompagné de personnalités telles que Mirielle Enos (qui sera sa femme Lis) Oui Olivia Scott Welch (votre fille aînée), Bob Odenkerk semble plus que satisfait de la possibilité de réaliser ce projet. « Je suis ravi que AMC adopte les caractères uniques dans l’adaptation de homme hétéro de Paul et Aaron. J’ai adoré le mélange de comédie et de drame dans Tu ferais mieux d’appeler Saulet c’est une autre histoire avec une dynamique unique et le genre d’écriture et d’exploration de personnages étroitement surveillés pour lesquels AMC est devenu la pierre angulaire. Ce sera amusant à jouer et à regarder !noté lorsque l’arrivée de cette série a été confirmée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂