Premières images de LeBron James dans Space Jam: ils le comparent à Michael Jordan

Space Jam a marqué culturellement une époque avec sa création en 1998 grâce à la figure éminente de Michael Jordan. Le film a rapporté 200 millions de dollars à Warner Bros et consolidé la marque du basketteur dans le monde. 25 ans plus tard, la société de production aura le difficile défi de rééditer le succès avec un autre athlète célèbre comme LeBron James. Ce jeudi les premières images du film ont été publiées et les comparaisons entre les deux versions ont été immédiates. Découvrez les photos et les réactions!

Bien que le synopsis officiel n’ait pas encore été révélé, le film portera sur la superstar de la NBA et son fils, qui sont accidentellement piégés dans un monde contenant toutes les histoires de Warner Bros et des personnages comme Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig et Lola Bunny. Space Jam: A New Legacy opposera également la Tune Squad à la Goon Squad.







Quand Space Jam: A New Legacy en première sur HBO Max?

La production sera publiée 16 juillet sur HBO Max et dans les cinémas en même temps. À cette date, la plate-forme aura déjà atteint l’Amérique latine. Le tournage s’est terminé en septembre et le reste de la distribution le complète: Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Xosha Roquemore, Khris Davis et Martin Klebba.

Premières images de Space Jam: A New Legacy avec Lebron James

Dans les images partagées par EW, ils ont été vus scènes similaires au film original, mais avec James au lieu de Jordan. Les comparaisons entre les deux chiffres étaient inévitables Et c’est même quelque chose auquel l’actuel joueur des Los Angeles Lakers est habitué. Depuis qu’il a obtenu la couverture de Sports Illustrated à l’âge de 17 ans, il est lié à l’ancien basketteur. De plus, ils utilisent le même numéro (23) et ont des réalisations similaires, même si l’ancien Chicago Bulls lui emporte deux anneaux NBA (6 contre 4).

La vérité est que LeBron est arrivé à Space Jam grâce à une carrière remarquable à 36 ans qui comprend également: 16 apparitions au All-Star Game, quatre prix MVP de la ligue et deux médailles d’or olympiques. En fait, il avait déjà été tenté de jouer le rôle en 2006, mais a préféré se concentrer sur l’avion sportif.







Warner a attendu longtemps une silhouette qui pourrait mettre les chaussures de Jordan. Il y a eu des tentatives pour convaincre Jackie Chan et le pilote Jeff Gordon, mais ils ont échoué. En 2003, il a été lancé Looney Tunes: de retour en action sans la participation des athlètes et avec le rôle principal de Brendan Fraser. La bande n’a pas eu le même impact.

De plus, le désir de la société de réaliser le film s’est associé à la passion du cinéma de James. Le basketteur possède actuellement SpringHill Entertainment, une maison de production de contenu pour le cinéma et la télévision dans le cadre du projet Space Jam: A New Legacy.