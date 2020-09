Premières images de Hubie Halloween, le nouveau film d’Adam Sandler pour Netflix

Ce sera le sixième film issu de la collaboration entre la plateforme et l’acteur, qui vient de réussir avec Diamonds en Bruto

Adam Sandler est l’un des éléments importants de l’organigramme Netflix, après le contrat lucratif qu’il a signé avec la plateforme. L’acteur est en ce moment dans un doux moment de sa carrière, car il a surpris tout le monde avec la première de « Diamonds in the Rough », un film au rythme effréné réalisé par les frères Safdie, qui a été une agréable surprise et peut être vu dans le film lui-même Netflix. Tant était son irruption, que le film a réalisé un prix dans «l’esprit indépendant».

L’acteur se prépare déjà votre prochain film avec Netflix, qui s’intitulera « Hubie Halloween », et ce sera une comédie du type de cinéma de l’acteur, mais avec certaines touches de terreur. Le film sera en vedette Adam Sandler, qui jouera Hubie Dubois, un personnage du folklore de la ville de Salem dont la mission est de sauver Halloween. Netflix a révélé dans Twitter les premières images du film.

Un bon film pour réchauffer les moteurs pour Halloween car il sera publié 7 octobre prochain, et ce sera la co-vedette Julie Bowen, un habitué du cinéma de l’acteur et un visage bien connu de « Famille moderne ». Le casting est complété par des noms importants tels que Kevin James, Ray Liotta, Shaquille O’Neal ou Rob Schneider. Un casting spectaculaire par lequel passera également Steve Busciemi. Le film sera le sixième qui naît entre la collaboration entre Netflix et Sandler.

Synopsis

« Hubie Dubois (Adam Sandler) est un bénévole communautaire bienveillant, également un peu excentrique, qui sera pris dans une affaire de meurtre le soir d’Halloween. »

