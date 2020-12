Premières images de Coming 2 America révélées

Les fans attendent avec impatience leur premier regard sur la suite du film classique d’Eddie Murphy, Venant en Amérique, maintenant quelques images à apprécier!

Alors que nous attendons toujours la première bande-annonce de Coming 2 Amérique, Amazon Studios a révélé les premières images de la suite, montrant des personnages de retour et des lieux familiers.

Situé dans le pays luxuriant et royal de Zamunda, le roi Akeem (Eddie Murphy) nouvellement couronné et son confident de confiance Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une toute nouvelle aventure hilarante qui les fait parcourir le monde de leur grande nation africaine à l’arrondissement. of Queens, New York – là où tout a commencé.