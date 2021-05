Premières images de Camila Cabello dans le rôle de Cendrillon

Samsung The Premiere LSP7T Vidéoprojecteur 4K UHD

◥ Projection laser 4K ◥ Image HDR10+ avec système audio 2.2 ◥ Smart TV La dernière incursion de Samsung dans la projection frontale date de 2008 et concernait des appareils DLP pourvus d'une focale classique. Le coréen ne s'était en outre et jusqu'alors jamais aventuré sur les terres de la grande image avec peu de recul. Il a donc fait appel à Coretronics (la maison mère d'Optoma) pour concevoir les bases physiques des LSP7T et LSP9T et ensuite y ajouter son OS maison que l'on retrouve dans les écrans plats de la marque. Si vous avez déjà une télévision Samsung vous ne serez donc pas en terrain inconnu pour naviguer dans les menus. Le LSP7T est donc un projecteur mono-DLP laser à ultra courte focale. Pour obtenir 2m35 de base au format 16/9ème j'ai positionné l'appareil à 29 cm exactement de mon écran Vividstorm S PRO CLR de 110 pouces. C'est un appareil qui s'inscrit dans la désormais conséquente lignée à succès des projecteurs UST laser avec fonctions SmartTV. Il s'agit de solutions audiovisuelles tout-en-un qui rassemblent le projecteur, un système sonore, un magasin d'applications et de fonctions de streaming et lectures sans fil. La source lumineuse laser avec roue au phosphore est annoncée avec une durée de vie de 20 000 heures et une puissance lumineuse de 2200 lumens. Le contraste, pour une fois, est donné avec la valeur d'apparence honnête et concrète de 1000:1 ; c'est assez rare pour le souligner. Le projecteur laser 4K Samsung The Premiere LSP7T est compatible HDR (High Dynamic Range) et prend en charge les formats HDR 10+ et Hybrid Log Gamma. Nous sommes ici face à un projecteur officiellement importé, distribué et conçu pour le marché européen. Ça fait du bien tel une cuillère de caviar ! A 3449€, vous bénéficiez donc de menus en français, d'une garantie française de deux années, d'un Tuner TV, bref de tout ce qui manque cruellement aux appareils d'importation parallèle de marques Xiaomi, Fengmi et consorts, dont d'ailleurs un tel commerce d'import direct ne bénéficie qu'à Pékin. Seulement, ceci expliquant cela, eux coûtent deux fois moins cher ! Quel dilemme ! Le LSP7T n'est pas particulièrement encombrant. Ses dimensions de 36.7 × 55 × 12.8 cm pour un poids de 5 kg permettent de le placer sans trop de difficulté. On ne s'en étonnera pas pour un UST, son bloc optique n'est pourvu d'aucun zoom ; c'est son emplacement qui va déterminer la taille de l'image produite. Vous bénéficiez par contre d'une gestion électrique à la télécommande du focus et du trapèze. Je positionne ci-dessous le recul nécessaire pour une image de 2m35 de base au format 16/9ème (cliquez à droite sur l'image pour la voir en taille normale). Pour compléter le tour d'horizon des outils d'installation, on doit mentionner les pieds à vis qui permettent de compenser les éventuels défauts de planéité. J'avoue apprécier sa coque blanche associée au cache gris qui dissimule les haut-parleurs d'une puissance sonore de 30 watts RMS avec un système audio 2.2 canaux et un...