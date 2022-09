Premières images de Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle

Paramount Pictures

En décembre, Margot Robbie, Brad Pitt et Tobey Maguire seront de retour sur grand écran dans ce film tant attendu.

© GettyDamien Chazelle avec son Oscar pour La La Land.

En 2018, Damien Chazelle est devenu le plus jeune réalisateur à remporter une statuette en Les Oscars grâce à votre travail sur La La Terreoù Ryan Gosling Oui Emma Pierre Ils étaient les protagonistes. Mais la vérité est qu’il avait déjà montré avec Whiplash qu’il avait un talent de réalisateur et bien que premier homme Il n’a pas eu l’accueil qu’il aurait souhaité, là aussi il a fait ressortir tout son talent dans le drame qu’il a aussi dirigé Ryan Gosling.

Cette année, Damien Chazelle reviendra au cinéma après quatre absences, avec une histoire qui fait débat depuis des mois et dont l’histoire est gardée dans le secret le plus absolu. On parle de Babylonele film qui mettra en vedette Margot Robbie, Tobey Maguire et Brad Pitt. On s’attend à ce que cette bande débarque dans les salles d’Amérique latine seulement en décembre.

Aujourd’hui, les premières images officielles de ce film sont sorties, de la main de Salon de la vanité. Paramount Pictures sera en charge de la distribution Babylone qui, d’après ce qui a été dit, portera sur ce qu’a été le passage du cinéma muet au cinéma sonore dans l’industrie la plus importante au monde : Hollywood. Le studio s’est chargé de mettre en lumière qu’une partie de l’histoire de ce long métrage passera par le fait de voir comment les protagonistes vivent leurs rêves, au milieu d’une ville « dangereuse ».

Selon les rapports, malgré Babylone s’inspirera du passage aux films sonores dans Hollywoodun événement qui s’est réellement produit (en 1927 avec Le chanteur de jazz), il n’y aura pas de vrais personnages dans l’histoire. De toute façon, Damien Chazelle oui, il s’est inspiré de plusieurs figures de l’industrie cinématographique qui existaient à cette époque pour donner vie à ceux qui réaliseront cette histoire tant attendue. Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo et Li Jun Li compléter le casting de cette histoire.

+Les personnages de Brad Pitt et Margot Robbie

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur l’histoire qu’il racontera Babylone, on sait comment deux des personnages principaux seront en partie. On parle de ceux de Margot Robbie et Brad Pittqui interprétera Jack Conrad et Nellie LaRoy, respectivement. Alors que le premier est défini comme un « superstar du cinéma » et a été inspiré par des personnages tels que John Gilbert, Clark Gable et Douglas Fairbankscelui de margot robbie sera une jeune femme qui cherche à être comédienne et qui s’est bâtie sur des talents comme ceux de Clara Bow, Joan Crawford et Alma Rubens.

