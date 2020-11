Premières ébauches du manga Dragon Ball Super 66

Les brouillons de Toyotaro arrivent dans lesquels ils nous montrent un peu de l’histoire que nous lirons dans le manga Dragon Ball Super 66.

Il reste très peu de choses jusqu’au 20 novembre, jour où le Dragon Ball Super 66 manga en espagnol. Grâce à Manga Plus, nous pouvons le lire officiellement et GRATUITEMENT, mais avant que Toyotaro et le site officiel de Dragon Ball n’aient montré les brouillons de ce chapitre 66.

Ce qui se passe sur Terre est très grave, car Moro a fusionné avec la planète en ne pouvant pas supporter le pouvoir de Merus. Dans ces brouillons de Toyotaro, nous voyons que Son Goku peut toujours combattre les attaques de Moro, mais s’il continue ainsi, il ne le vaincra pas. Bills et Whis se préparent à aider, mais à ce moment-là, le grand prêtre les appelle et il doit partir immédiatement.

C’est ici que Whiss dit à Son Goku comment il peut vaincre Moro. Il lui dit de se souvenir de ce que Merus a fait avec les miroirs que Moro a. En ce moment, le miroir que le malin a dans sa tête apparaît. Il est temps de frapper! Mais celui qui vient à toute allure est le grand Prince du Saiyan, VEGETA!

Le manga Dragon Ball Super 66 sera disponible le 20 novembre. Attentif au web ces jours-ci car en plus des brouillons que nous avons, il est fort probable que les premières images du manga soient filtrées. Cette DBS 66, si ce qu’on nous a dit est vrai, est la dernière de la saga de Moro. Ils mettront donc une fois fin à l’un des meilleurs arcs de Dragon Ball. Le lendemain du lancement du manga vous aurez nos critiques.