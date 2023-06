PREMIÈRES des séries et films NETFLIX en JUILLET 2023

Le sixième mois de l’année est en cours pour le service de streaming Netflix et il y a encore d’autres versions majeures à venir, telles que À travers la mer ou la première partie de la saison 3 de Le sorceleur. Cependant, la plateforme a annoncé ce qui fera partie de Juillet et c’est pourquoi il n’y a pas de temps à perdre. Ici, nous vous apportons tout ce qui arrivera bientôt!

+ Sorties Netflix en juillet 2023

– The Unknown: The Lost Pyramid (Série documentaire)

Sur le sable de Saqqarah, deux des égyptologues les plus célèbres du monde aspirent à déterrer des trésors antiques. Le légendaire Dr Zahi Hawass recherche la pyramide perdue d’un roi égyptien oublié, tandis que son protégé et rival, le Dr Mostafa Waziri, veut localiser une tombe non pillée dans une ancienne nécropole. Les deux équipes s’affrontent dans une course contre la montre pour voir qui fera la découverte la plus choquante et laissera sa marque dans l’histoire.

Date de sortie: 3 juillet

– Tom Segura: Sledgehammer (spécial comédie)

Tom Segura accroche le panneau « Sold Out » à Phoenix, en Arizona, avec sa cinquième comédie spéciale pour Netflix, Tom Segura : Marteau de forgeron. Devant un public dévoué, Tom parle de son « admiration » pour Brad Pitt, de ce que c’est que d’élever deux enfants et de ce qu’il a appris en partageant des « jelly beans » avec sa mère.

Date de sortie: le 4 juillet

– Le Prince qui n’a jamais régné (série)

Un prince exilé, un mannequin et un coup de feu dans le noir qui allait changer la vie d’innombrables personnes pendant des générations. Le prince qui n’a jamais régné Il commence par la nuit tragique du 18 août 1978 et raconte l’histoire de Victor Emmanuel de Savoie, dernier héritier du trône d’Italie.

Date de sortie: le 4 juillet

-PAN! (Film documentaire)

En 1982, de très jeunes et grands amis George Michael et Andrew Ridgeley ont formé WHAM! manger le monde En juin 1986, ayant plus que réussi, ils donnent leur dernier concert au stade de Wembley. Maintenant, pour la première fois – et racontée par eux-mêmes – vient l’incroyable histoire de la façon dont ils ont réussi, en seulement quatre ans, à se hisser en tête des charts du monde entier.

Date de sortie: 5 juillet

– De retour à 15 | Saison 2 (série)

Anita doit remonter à ses 15 ans pour tenter d’arranger la vie de sa sœur Luiza. Mais Joel parvient à pirater le compte de Floginho, ce qui lui permet également de voyager dans le temps. Après une journée désastreuse au cours de laquelle Joel se mêle de la vie de chacun, Anita revient en 2021… pour découvrir que son moment parfait avec Henrique à Paris ne s’est jamais produit.

Date de sortie: 5 juillet

–CASH (Film)

Déterminé à rendre justice et à tirer profit de son travail ingrat, un employé de l’usine élabore un plan pour voler des parfums de luxe à son patron et les vendre pour lui-même.

Date de sortie: 6 juillet

– L’avocat de Lincoln | Saison 2, partie 1 (série)

L’avocat Mickey Haller (Manuel García Rulfo) est un idéaliste qui gère des affaires de toutes sortes à Los Angeles depuis le siège arrière de sa voiture. La série est basée sur les best-sellers de Michael Connelly et cette deuxième saison est inspirée de The Fifth Witness, le quatrième roman de la saga Lincoln Lawyer, du célèbre écrivain Michael Connelly.

Date de sortie: 6 juillet

– Quelques beaux-parents d’armes à prendre (Film)

Owen Browning (Adam Devine) est un directeur de banque sensé qui est sur le point d’épouser l’amour de sa vie, Parker (Nina Dobrev). Mais, juste la semaine de son mariage, Phantom Bandits braque sa banque, et Owen pense que les hors-la-loi sont ses futurs beaux-parents (Pierce Brosnan et Ellen Barkin), qui viennent d’arriver en ville.

Date de sortie: 7 juillet

– Pimp up ma maison (Série)

La nouvelle série d’amélioration de l’habitat de Netflix, Aménage ma maison Elle arrive prête à surprendre avec ses transformations. Il tourne autour de plusieurs familles avec différentes versions du même problème : elles ont besoin de plus d’espace, mais elles ne veulent pas déménager ou dépenser beaucoup d’argent pour améliorer leur maison. Et ils méritent tous un changement!

Date de sortie: 7 juillet

– L’inconnu : les robots tueurs (série documentaire)

L’intelligence artificielle est de plus en plus présente dans l’armée, de l’infanterie en première ligne aux centres de commandement menant des opérations à l’échelle mondiale. Cet épisode offre un regard effrayant sur les coulisses de ce problème brûlant, mettant en vedette des scientifiques financés par l’armée qui se précipitent pour développer cette technologie et des éthiciens essayant d’éduquer le monde sur son potentiel à déclencher une apocalypse.

Date de sortie: 10 juillet

– De 19 à 20 (série coréenne)

Plusieurs jeunes partagent leur dernière semaine d’adolescence et leur début de vingtaine tout en profitant de la liberté et en vivant leurs premières expériences.

Date de sortie: 11 juillet

– Les pâtissiers contre le temps (Reality show)

Dans cette adaptation mexicaine du populaire concours Sugar Rush, six équipes de chefs pâtissiers s’affrontent pour créer de délicieuses recettes avec un ingrédient fondamental : le temps. Chaque épisode se terminera par l’expulsion d’une équipe jusqu’à atteindre la finale, où une seule équipe remportera le grand prix.

Date de sortie: 12 juillet

– Quarterback (série documentaire)

Pour la première fois de l’histoire, la NFL a autorisé ses quarterbacks à porter un microphone à chaque match. La série offre un accès exclusif et inédit à Patrick Mahomes, Kirk Cousins ​​​​et Marcus Mariota du début à la fin de la saison 2022, les suivant dans et hors du stade, de se réunir avec leurs coéquipiers à passer du temps à chez eux avec leur famille. .

Date de sortie: 12 juillet

– La survie d’une fille bien roulée (série)

C’est l’histoire de Mavis Beaumont (Michelle Buteau), une femme noire de grande taille qui vient de devenir célibataire (pas par choix !). Face à un tel scénario, Mavis relève le défi de reconstruire sa vie de styliste, ce qui n’est pas chose aisée.

Date de sortie: 13 juillet

– Bird Box Barcelone (Film)

Une force mystérieuse a anéanti la population de la planète, et Sebastián se lance dans un voyage de survie à travers les rues désertes de Barcelone.

Date de sortie: 14 juillet

– L’Inconnu : La Caverne des ossements (Film)

Dans le berceau de l’humanité (Afrique du Sud), le paléontologue Lee Berger a trouvé le plus ancien cimetière du monde… et ce n’est pas humain. Si Lee et son équipe peuvent prouver que cet ancien être simien au petit cerveau pratiquait des rituels funéraires complexes, tout ce que nous savons sur l’évolution des hominidés et les origines de la foi sera bouleversé.

Date de sortie: 17 juillet

– Magnolias doux | Saison 3 (série)

Après le combat chez Sullivan, Maddie se demande comment aider au mieux Cal et essaie de comprendre ses propres émotions, Helen fait face à des décisions difficiles concernant les hommes de sa vie et Dana Sue cherche un moyen d’utiliser le chèque de Mme Frances pour aider la communauté. sans provoquer de cataclysme familial.

Date de sortie: 20 juillet

– Le Clan de Tyrone (Film)

Des événements effrayants conduisent un trio très improbable (Boyega, Foxx et Parris) à enquêter sur un complot gouvernemental méchant dans cette aventure mystérieuse de style pâte à papier.

Date de sortie: 21 juillet

– Kimetsu no Yaiba : Arc du train à l’infini (Anime)

Tanjiro entreprend un voyage risqué pour trouver un remède à la malédiction de sa sœur et venger sa famille, qui a été tuée par un démon.

Date de sortie: 21 juillet

– The Unknown: The Cosmic Time Machine (Documentaire)

Avec un accès exclusif aux coulisses de la mission ambitieuse de la NASA pour lancer le télescope spatial James Webb, les téléspectateurs pourront voir une équipe d’ingénieurs et de scientifiques faire un nouveau pas de géant dans notre compréhension des mystères de l’univers.

Date de sortie: 24 juillet

– La Dame du silence : Les meurtres de Mataviejitas (Documentaire)

L’an 2000 marque le début d’une nouvelle décennie à Mexico. Une série de meurtres met la police en échec : quelqu’un assassine des vieilles femmes chez elles. Le profil des victimes provoque une indignation sociale et une attention médiatique inhabituelles.

Date de sortie: 27 juillet

–Paradise (Film)

Échangez votre vie… contre de l’argent. Dans un avenir pas trop lointain, une méthode de transfert d’années de vie d’une personne à une autre a changé le monde pour toujours, transformant la start-up biotechnologique AEON en une société pharmaceutique de plusieurs milliards de dollars.

Date de sortie: 27 juillet

–Le Sorceleur | Saison 3, partie 2 (série)

« Alors que les monarques, les sorciers et les bêtes de tout le continent s’affrontent pour capturer Ciri, Geralt le cache, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie de ceux qui menacent de la détruire«

Date de sortie: 27 juillet

– Une histoire parfaite (Série)

Margot et David viennent d’univers très différents : elle est l’héritière d’un emporium hôtelier ; il jongle avec trois boulots pour joindre les deux bouts. Mais lorsque leurs vies se croisent, ils découvrent en l’autre la seule personne qui peut l’aider à reconquérir l’amour de sa vie.

Date de sortie: 28 juillet

– Miraculous : Ladybug Adventures : Le film

Il raconte les aventures de Marinette, une adolescente ordinaire dont la vie à Paris devient surhumaine lorsqu’elle devient Ladybug. Maintenant qu’elle a les pouvoirs magiques de la création, elle doit s’allier avec Chat Noir, détenteur du pouvoir de destruction, pour sauver Paris d’un nouveau méchant qui fait des ravages sur la ville.

Date de sortie: 28 juillet

– DP : Le chasseur déserteur | Saison 2 (série)

Après avoir rejoint l’armée, Jun-ho rejoint l’équipe DP, l’unité chargée de capturer les déserteurs. Elle fait alors équipe avec Ho-yeol et est confrontée à la vérité cachée et à l’inévitable réalité de ceux qui ont fini par fuir la base.

Date de sortie: 28 juillet

– Le Tailleur | Saison 2 (série)

Peyami fait face à de nouveaux défis : son amitié avec Dimitri est mise à l’épreuve, Esvet passe plus de temps à la maison avec Mustafa, et une autre femme entre dans sa vie.

Date de sortie: 28 juillet

– Bâtard!! | Saison 2 (Anime)

Complotant pour ressusciter le dieu de la destruction Anthrasax, l’Armée des Ténèbres continue d’étendre son autorité dans sa quête de domination mondiale, dirigée par les incroyablement puissants Quatre Rois Divins.

Date de sortie: 31 juillet

+Plus de sorties Netflix en juillet 2023 :

+Série :

Faux amour (6 juillet)

Cendres du passé (13 juillet)

Roi de la terre (13 juillet)

Jouer avec le feu : saison 5 (14 juillet)

Chef cinq étoiles (14 juillet)

Love After Divorce: Saison 4 (23 juillet)

Capitaine Fall (28 juillet)

+Films :

Marley et moi (1er juillet)

Le Revenant (1er juillet)

Vacances de M. Bean (1er juillet)

Love Tactics 2 (14 juillet)

Les (presque) idoles de Bahía Colorada (19 juillet)

Bonheur pour les débutants (27 juillet)

Aujourd’hui, nous parlerons de ce jour (27 juillet)

+Documentaires et spéciaux :

RIDE ON TIME : Saison 5 (1er juillet)

L’inspiration la plus profonde (19 juillet)

Disparu : Le cas de Lucie Blackman (26 juillet)

Comment ils sont devenus des chefs de secte (28 juillet)

+Enfants et famille :

Tayo Le Petit Bus : Saison 5 (3 juillet)

Petit ange espagnol : tome 3 (3 juillet)

LEGO City : Aventures – Saison 4 (6 juillet)

StoryBots Respond : Saison 2 (10 juillet)

Sonic Prime : Saison 2 (13 juillet)

Le journal des fées (24 juillet)

Dragon Prince : Saison 5 (à venir)

+Animé :

One Piece: Original TV 2 (1er juillet)

One Piece: Thriller Bark Arc (1er juillet)

Baki Hanma : Saison 2 (26 juillet)

