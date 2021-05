Premières courses de clips Black Widow dans les MTV Movie & TV Awards

Avant ses débuts en salles et sur Disney + Premier Access, le premier clip de Veuve noire participe aux MTV Movie and TV Awards. Les téléspectateurs ont eu un premier aperçu de l’une des scènes d’action intenses et rapides du film solo de Natasha Romanoff, qui associe Scarlett Johansson à Florence Pugh en tant que nouvelle venue du MCU, Yelena. Vous pouvez consulter l’aperçu à indice d’octane élevé directement de MTV.

La poursuite intense se caractérise par «juste deux sœurs qui se lient pendant une poursuite à grande vitesse». Il y a une moto impliquée, et une cascade sympa réalisée avec une portière de voiture. Cela fait seulement allusion à l’excitation qui arrivera certainement cet été lorsque Veuve noire, qui a été retardé pendant plus d’un an, arrive enfin au public le 9 juillet.

Découvrez un clip exclusif de Marvel Studios ‘ Veuve noire qui a fait ses débuts lors des MTV 2021 « Movie & TV Awards » de ce soir, diffusé en direct depuis le Palladium et animé par Leslie Jones. Lors de la retransmission télévisée, l’actrice Scarlett Johansson, lauréate des Tony®, des BAFTA et des Oscars®, a reçu le Generation Award, un honneur qui rend hommage aux acteurs bien-aimés pour leurs contributions au cinéma et à la télévision.

Johansson rejoint une liste d’acteurs emblématiques qui ont précédemment reçu le prix, notamment Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr, Jamie Foxx, Dwayne Johnson, Mike Myers, Chris Pratt, Adam Sandler, Will Smith, Mark Wahlberg et Reese Witherspoon, entre autres.

Dans Marvel Studios ‘ Veuve noire, Natasha Romanoff, alias Black Widow, affronte les parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une conspiration dangereuse liée à son passé survient. Poursuivi par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur.

Il a été annoncé en avril que Panthère noire suivrait la tradition MCU avec une note PG-13, avec des séquences intenses de violence / action, un peu de langage et du matériel thématique. Le film se déroule après Captain America: guerre civile et avant les événements de Avengers: Fin de partie. Initialement prévue comme le premier film Marvel Phase 4, cette aventure solo emmènera le MCU dans une toute nouvelle direction. On s’attend à ce que Yelena de Florence Pugh succède à Black Widow et la fera revenir plus tard dans l’année dans la série Disney + Oeil de faucon. On ne sait pas si et quand Black Widow elle-même reviendra dans l’univers cinématographique Marvel.

Scarlett Johansson reprend son rôle de Natasha / Black Widow, Florence Pugh joue le rôle de Yelena, David Harbour incarne Alexei / The Red Guardian et Rachel Weisz est Melina. Réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige, Veuve noire-le premier film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel-le thriller d’espionnage bourré d’action sera lancé simultanément dans les cinémas et sur Disney + avec Premier Access dans la plupart des marchés Disney + le 9 juillet 2021.

