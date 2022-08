Première vidéo de The Last of Us de HBO

Avertissement : L’article suivant gâchera plusieurs développements de l’intrigue du jeu original. Lisez à vos risques et périls.

Dans un teaser mettant en lumière plusieurs contenus à venir, HBO a publié les premières images de leur adaptation de Naughty Dog’s Le dernier d’entre nous. Il se déroule dans un monde envahi par le Cordyceps infection cérébrale, inspiré par Ophiocordyceps unilatéralement. Au fur et à mesure que l’infection s’installe, vous évoluez progressivement vers une forme de plus en plus monstrueuse. Et si vous mourez, vous fusionnez avec la zone qui vous entoure et libérez des spores infectieuses, que vous pouvez voir à la toute fin du teaser.

Joel (Pedro Pascal) est un survivant endurci qui finit par être chargé de transporter Ellie (Bella Ramsey), une adolescente immunisée contre l’infection et qui pourrait être la clé de la création d’un vaccin. Dans le jeu original, Joel et Ellie étaient interprétés par Troy Baker et Ashley Johnson, qui apparaîtront dans la série dans des rôles qui n’ont pas encore été dévoilés.

Ramsey a précédemment déclaré que la série, même si la série serait respectueuse et suivrait les rythmes émotionnels du jeu, explorerait toujours différentes avenues. Cela se voit tout de suite car les premières images que nous voyons montrent Joel et Ellie voyageant dans un environnement enneigé. Ellie était seule pendant la majeure partie de la partie hivernale du jeu en raison de la blessure de Joel.

Certaines des scènes que les fans reconnaîtront du jeu ont également été légèrement modifiées. Par exemple, dans le jeu, Joel montre à Ellie comment utiliser une arme de poing qui fait un peu plus sa taille. Dans le jeu qui se déroule à l’air libre dans la caravane, les deux semblaient se cacher de quelque chose dans un bâtiment avec des journaux collés aux fenêtres.

Endurer et survivre

La bande-annonce nous offre également notre premier aperçu de Nico Parker dans le rôle de Sarah, la fille de Joel, jouée à l’origine par Hana Hayes. Alors qu’elle est blonde dans le jeu, elle est brune dans la série. Les images la montrent portée dans les bras de Joel avec un grand feu en arrière-plan. Si le spectacle suit les événements du jeu, cela se produira au tout début du prologue, juste avant que Sarah ne soit tuée.





Non seulement nous voyons Sarah, mais nous voyons également Nick Offerman dans le rôle de Bill, que W. Earl Brown a joué dans le match. Bill était un survivaliste qui a jonché Lincoln, dans le Massachusetts, de pièges et ne s’entend pas très bien avec les gens, en particulier les étrangers. Dans le jeu, Joel et Ellie se rendent chez Bill pour obtenir une voiture pour leur voyage. Vous pouvez voir Ramsey dans le rôle d’Ellie jouant avec le rétroviseur d’une voiture dans la remorque, avec Pascal sur le siège du conducteur.

La bande-annonce comprend également une partie d’une reconstitution de l’un des moments les plus émouvants du jeu. Joel dit à Ellie qu’elle ne sait pas ce qu’est la perte, tandis qu’Ellie dit que tous ceux dont elle s’occupe sont morts ou l’ont quittée. La bande-annonce est éditée de manière à donner l’impression que l’échange se produit dans le sens opposé dans la série que dans le jeu.





La séquence montre également Ellie regardant son fidèle cran d’arrêt, qu’elle utilise au lieu d’avoir à faire des shivs comme Joel. Elle est également montrée en train de fuir quelque chose dans le noir et de lui tirer dessus, ce qui pourrait être des infectés, des militaires, des chasseurs, des cannibales ou un nouvel ennemi qui n’était pas dans le jeu original.

Le premier épisode de l’émission devrait sortir au début de 2023. Le jeu original est sorti en 2013 pour la PlayStation 3, tandis qu’une version remasterisée du jeu pour la PS4 est sortie en 2014. Il y aura également un remake à venir pour le PS5, renommé Le dernier d’entre nous, partie Iqui sortira le 2 septembre de cette année.