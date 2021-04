Première série de films et séries HBO en mai 2021

HBO continue de se mêler de la bataille du streaming, en attendant l’arrivée de sa nouvelle plateforme, HBO Max, qui sera disponible en Amérique latine à partir de juin. L’arrivée de ce service signifiera un nouveau grand adversaire de Netflix, Amazon Prime Video et Disney +, puisqu’il aura de nombreuses productions exclusives, comme le spin-off Maison du dragon et le Spécial Amis. En attendant, ils ne négligent pas ce qui est actuellement mis en œuvre et Ils ont déjà annoncé les premières qui arriveront en mai 2021. Consultez la liste des nouvelles séries et films!

+ HBO premières en mai 2021

SÉRIES

Le 10 mai

Après-demain | Dernier épisode

16 mai

Les Nevers | Dernier épisode

17 mai

Votre maison est ma maison | Dernier épisode

23 mai

En traitement | Saison 4







30 mai

Mare d’Easttown | Dernier épisode

FILMS

1 mai

New York sans issue







3 mai

Justice League Dark: Guerre sur Apokilips

7 mai

La rose jaune

8 mai

Jexi, un téléphone portable sans filtre

15 mai

Une guerre brillante

22 mai

Les sorcières

DOCUMENTAIRE

le 5 mai

Escraviã o, Seculo XXI

11 mai

Le crime du siècle