Première séquence de Y: The Last Man Series, American Horror Stories arrive de Hulu

La lutte pour apporter une bande dessinée célèbre Y: Le dernier homme aux écrans a été tout aussi dramatique que tout ce qui figure dans le conte post-apocalyptique de Brian K. Vaughan. Eh bien, nous avons maintenant la preuve que cela se produit enfin, avec les premières images de la prochaine adaptation à venir grâce à une nouvelle bande-annonce de FX sur Hulu, qui comprend d’autres séries originales telles que Le vieil homme, avec Jeff Bridges, Chiens de réservation, qui est produit par Taika Waititi, et la série dérivée de Ryan Murphy Histoires d’horreur américaines.

Lancé en 2002, Vertigo’s Y: Le dernier homme est une série de bandes dessinées de science-fiction post-apocalyptique de Brian K.Vaughan et Pia Guerra, et se concentre sur Yorick Brown et son singe capucin Ampersand, les seuls mâles restés en vie après qu’un événement mystérieux efface tous les mammifères vivants avec un chromosome Y. La série suit les aventures de Yorick alors qu’il navigue dans le nouveau monde, s’alignant avec d’autres survivants, notamment l’agent 355, le garde du corps acharné de Yorick, dans une lutte pour garder Yorick en sécurité et restaurer ce qui a été perdu.

Le développement de la série a commencé en 2015, avec l’adaptation perdant les showrunners, les stars Imogen Poots et Lashana Lynch entre autres, ainsi que son acteur principal dans Éternels star Barry Keoghan. Warcraft L’acteur Ben Schnetzer jouera désormais le personnage principal, Yorick, avec Olivia Thirlby et Ashley Romans succédant à Poots et Lynch en tant que Hero Brown, la sœur de Yorick qui peut être aperçue sur les images, et l’agent 355 respectivement.

Le reste de la distribution de l’ensemble comprend Diane Lane comme la mère de Yorick, la membre du Congrès Jennifer Brown, Diana Bang comme le Dr Allison Mann, Juliana Canfield comme Beth DeVille, Marin Ireland comme Nora Brady, Amber Tamblyn comme Kimberly Cunningham, Paul Gross comme président des États-Unis, et Elliot Fletcher dans le rôle de Sam Jordan. Rubicon L’écrivain Eliza Clark servira désormais de showrunner, ainsi que d’écrire les deux premiers épisodes, sous la direction de Louise Friedberg. FX a depuis annoncé que toute la première saison serait dirigée par des femmes.

Les fans ont enfin leur premier regard sur le Y: Le dernier homme série, avec les images montrant l’impact de l’événement incitant qui donne le coup d’envoi de l’histoire, avec quelques gros plans d’une Diane Lane très troublée et d’une Olivia Thirlby traumatisée en vedette.

Les images présentent également le premier regard sur histoire d’horreur américaine retombées, Histoires d’horreur américaines, qui comprendra des épisodes anthologiques autonomes par opposition à un arc d’une saison et sera certainement une perspective passionnante pour les fans de la très populaire émission d’horreur. Nous avons également un aperçu de la légende d’acteur Jeff Bridges dans le thriller prometteur à venir Le vieil homme, qui trouve Bridges en tant qu’ancien officier du renseignement vivant maintenant hors du radar, qui se retrouve ciblé pour assassinat et est contraint de retourner dans le monde qu’il a laissé derrière lui. Chiens de réservation est également taquiné dans la bande-annonce, une série créée par Taika Waititi et Sterlin Harjo qui suit la vie de quatre adolescents autochtones dans la campagne de l’Oklahoma, alors qu’ils passent leurs journées à commettre un crime et à le combattre.

Y: Le dernier homme, Histoires d’horreur américaines, Le vieil homme, et Chiens de réservation arrivent à FX sur Hulu en 2021.

Sujets: Hulu