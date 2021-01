Première séquence de Godzilla Vs. Kong, Mortal Kombat, Space Jam 2 et plus révélés

HBO Max vient de lancer une nouvelle bande-annonce épique pour tous les films à venir sur le service de streaming en 2021. Inclus dans l’aperçu est la première séquence de Godzilla contre Kong, qui montre le roi de tous les monstres prenant One Punch au visage de King Kong. Le teaser révèle également la toute première séquence de Combat mortel, Space Jam 2 et Les Sopranos prequel Les nombreux rois de Newark. Cet aperçu arrive juste un jour après l’annonce officielle de la sortie de Warner Bros. Godzilla contre. Kong deux mois plus tôt que prévu initialement. Godzilla vs Kong arrivera désormais dans les salles et HBO Max le 26 mars.

La bataille de monstres épique allait s’ouvrir en mai 2021, mais Legendary et Warner Bros. ont décidé de donner à la place un grand plaisir aux fans de monstres. Avant la date de sortie de mai, le film, qui a terminé sa production en avril 2019, devait ouvrir en novembre 2020. Vous pouvez voir les premières images, ainsi que plusieurs autres aperçus des prochaines versions de HBO Max dans la bande-annonce de Twitter.

Le compte Twitter de HBO Max a publié une nouvelle publicité pour son prochain contenu 2021, qui commence par un look épique, bien que bref, Godzilla contre Kong. Nous voyons Godzilla sortir de l’océan avant de s’engager dans une bataille intense avec Kong. C’est à peu près un moment clignotant et vous le manquez, mais c’est certainement excitant. À partir de là, l’annonce montre des images de La brigade suicide, Tom et Jerry, Dune, Combat mortel, Space Jam 2, et bien plus encore.

Dans la nouvelle bande-annonce épique de HBO Max dans de nouvelles images et logos de superproductions à venir comme:

Godzilla contre. Kong

La matrice 4

Combat mortel

Space Jam 2

Les nombreux saints de Newark

La conjuration 3

La brigade suicide

Tom et Jerry

Les petites choses

Dune

Dans les hauteurs

Malin

Roi Richard

Judas et le Messie noir

Ceux qui me souhaitent mort

Cry Macho

Godzilla contre Kong se déroule dans un nouveau monde où l’homme et le monstre coexistent désormais. Monarch ouvre la voie à un avenir prospère aux côtés des Titans, ce qui à son tour maintient l’humanité sous contrôle. Cependant, des factions rivales qui veulent manipuler les Titans pour la guerre commencent à se lever sous le couvert d’une conspiration néfaste, menaçant d’anéantir toute vie sur la planète. Pendant ce temps, sur Skull Island, une étrange activité sismique attire l’attention de Godzilla et de Kong. Les fans de Monster attendent depuis longtemps pour voir des images du film, alors j’espère que cet extrait signifie que la bande-annonce officielle sera diffusée sous peu.

Nous devrions également avoir une bande-annonce pour Space Jam 2. Ici, nous voyons LeBron James aux côtés de Bugs Bunny pour la première fois. Si vous vous arrêtez au bon endroit, vous pourrez voir plusieurs autres personnages de Looney Tunes et une partie de la magie spatiale qui se passe. Nous avons également droit à notre premier regard sur Sub Zero en action depuis le Combat mortel redémarrer, avec la première séquence de Les Sopranos prequel qui montre Michael Gandolfini en tant que jeune Tony Soprano, remplaçant son défunt père James Ganolfini. La première Invoquer 3 des images sont exposées, mettant en vedette Patrick Wilson dans ses lunettes emblématiques. À la toute fin de la bande-annonce, nous voyons un logo pour The Matrix 4, qui s’appelle apparemment maintenant Matrice.

WarnerMedia a annoncé à la fin de l’année dernière qu’ils allaient prendre tous leurs films 2021 et les présenter simultanément sur HBO Max. L’annonce a été une surprise pour tout le monde, y compris Legendary, qui a fait Godzilla contre Kong et Dune, qui a rapidement menacé de poursuites judiciaires contre cette décision. Les deux films ont été conçus pour être vus sur grand écran, mais la crise de la santé publique a fermé la majorité des cinémas. On ne sait pas ce que vont faire les studios vis-à-vis de Denis Villeneuve Dune, mais Adam Wingard Godzilla contre Kong sera publié en utilisant la stratégie de publication hybride. Vous pouvez consulter les premières images du film ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de HBO Max Compte.

Sujets: HBO Max, Godzilla Vs King Kong, Mortal Kombat, Space Jam 2