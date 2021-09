Première photo de Jason Momoa dans Aquaman et le royaume perdu révélé par James Wan

Notre premier regard sur Jason Momoa dans Aquaman et le royaume perdu a été révélé. Actuellement en production pour une sortie en 2022, la suite à venir ramène Momoa pour reprendre son rôle de super-héros titulaire. James Wan est également de retour dans le fauteuil du réalisateur après avoir dirigé le premier Aquaman en 2018, et au plus profond de la production du nouveau film, le réalisateur a partagé deux photos dévoilant Momoa alors qu’il apparaîtra sous le nom d’Arthur Curry dans deux costumes différents. Vous pouvez les consulter ci-dessous.

« Voici [Jason Momoa] dans le costume Aquaman classique ET un aperçu de son autre tenue – le costume furtif « , dit Wan dans la légende. « Technologie atlante basée sur la capacité de camouflage des céphalopodes. [Screenwriter] David Leslie Johnson et moi avons été inspirés par le « costume bleu » des années 80. »

« Deuxième tour. Nouveau costume. Plus d’action », ajoute Momoa, qui a repartagé les photos sur Instagram. Certains de ses amis célèbres le remarquent également, Dwayne Johnson répondant : « Bon sang, j’ai l’air super bien !!! » Les photos se sont également rapidement propagées sur les réseaux sociaux, de nombreux fans étant ravis de revoir l’acteur dans son rôle de Ligue des justiciers membre.

Jason Momoa était également un peu plus impliqué avec cette suite. Au début, l’acteur a collaboré avec Johnson pour développer l’histoire de Aquaman et le royaume perdu, il est donc très investi dans le film de suivi. Dans une interview sur Le spectacle de Drew Barrymore plus tôt cette année, il a évoqué son implication dans l’élaboration de l’intrigue de la suite.

« J’ai aimé [Aquaman] tellement que j’ai, vous le savez, participé à la rédaction de [the sequel] », a expliqué Momoa. « Et nous avons donc fait le premier traitement, puis James et notre écrivain original David l’ont terminé et, vous savez, tous nos cœurs y sont. Au lieu de simplement obtenir le script et de le faire, comme si vous étiez encouragé à 100% par votre réalisateur et vos co-scénaristes, c’est donc excitant pour moi, et je suis ravi d’aller là-bas. »

Quant au ton de la suite, Wan a taquiné qu’il s’inspire beaucoup du film d’horreur italien Planet of the Vampires. COMME le cinéaste l’a récemment déclaré à Total Film, « Aquaman 2 est très fortement inspiré de Planète des vampires. Vous pouvez sortir le garçon de l’horreur mais vous ne pouvez jamais sortir l’horreur du garçon. »

James Wan a ajouté: « Eh bien, le premier film a surpris beaucoup de gens, n’est-ce pas? Et c’est en partie parce qu’ils ne connaissaient pas la bande dessinée, qui traite de ce monde très étrange et très étrange. Les gens ont été surpris que je ne l’aie pas fait jeter tout ça et faire un film sombre et lourd. Mais je ne pensais pas que cela aurait été bon pour ça. Donc avec le deuxième film, je pense qu’il sera plus facile pour les gens d’accepter où nous allons parce que j’ai déjà posé les bases. »

Avec Momoa, Aquaman et le royaume perdu ramène également Amber Heard en tant que Mera, Patrick Wilson en tant que Ocean Master, Dolph Lundgren en tant que roi Nereus et Yahya Abdul-Mateen II en tant que Black Manta, et Temuera Morrison en tant que père d’Arthur, Thomas Curry. Il a également été rapporté que Game of Thrones La star Pilou Asbæk jouera un rôle de méchant dans le film.

Aquaman et le royaume perdu devrait sortir le 16 décembre 2022. Le tournage est en cours à Londres.

Sujets : Aquaman 2