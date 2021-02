Première mondiale de la Skoda Kushaq, conforme aux spécifications de production, prévue le 18 mars

17 févr.2021 12:34:40 IST

C’est officiel – la Skoda Kushaq, conforme aux spécifications de production, fera sa première mondiale le 18 mars 2021. La Kushaq est sans aucun doute l’un des lancements de voitures neuves les plus attendus de 2021 et constitue une introduction cruciale pour le groupe Volkswagen en France, comme ce sera le premier modèle à être lancé dans le cadre du gros plan France 2.0 de la société. Il a été présenté en avant-première sous forme de concept sous le nom de Skoda Vision IN, et maintenant, un an plus tard, Skoda France est prêt à retirer la version que vous pourrez voir dans les salles d’exposition dans les mois à venir.

Conception et détails de la plate-forme du Skoda Kushaq 2021

Comme on le voit sur les photos du SUV camouflé, il est clair que la Skoda Kushaq de série conservera la plupart des éléments de design et de style du concept Vision IN, à l’exception de certaines des fioritures de la voiture d’exposition. Il empruntera des éléments de conception de plus gros SUV Skoda tels que le Karoq et le Kodiaq, et vous pouvez vous attendre à voir des groupes de phares à LED séparés, des feux arrière à LED à effet cristallin, des plaques de protection, un revêtement de carrosserie lourd, des rails de toit proéminents et de grosses roues en alliage.

Le Kushaq est basé sur la plate-forme MQB A0 IN de Volkswagen AG, conçue pour accueillir jusqu’à 95% de contenu local, et constituera également la base du prochain SUV Volkswagen Taigun, ainsi que des nouvelles berlines Skoda et Volkswagen. , attendus à la fin de cette année. Bien que les dimensions globales du Kushaq n’aient pas encore été révélées, Skoda a déclaré que le SUV avait un empattement de 2651 mm, soit 41 mm de plus que celui du SUV intermédiaire du roi de l’France, le Hyundai Creta. Un empattement plus long devrait se traduire par une cabine plus spacieuse pour le Kushaq.

Intérieur et caractéristiques de la Skoda Kushaq 2021

Bien qu’il ne soit pas aussi futuriste et minimaliste que le Vision IN, l’intérieur de la Skoda Kushaq attirera toujours beaucoup d’attention. Un grand système d’infodivertissement à écran tactile et un affichage d’instruments numériques seront à l’honneur sur le tableau de bord. Skoda a confirmé que des versions plus performantes seront livrées avec une climatisation automatique, un siège conducteur réglable en hauteur et un équipement de sécurité comprenant jusqu’à six airbags, un contrôle électronique de la stabilité (ESC), un contrôle de maintien en pente, un régulateur de vitesse et un moniteur de pression des pneus.

Détails du moteur et de la boîte de vitesses de la Skoda Kushaq 2021

Skoda a également confirmé que le Kushaq viendrait avec deux options de moteur turbo-essence – une unité à trois cylindres de 1,0 litre développant 110 ch et un moteur trois cylindres de 1,5 litre développant 150 ch. Une manuelle à six vitesses sera de série pour les deux moteurs, mais la version de 1,0 litre sera également disponible avec un convertisseur de couple automatique à 6 vitesses, tandis que le modèle de 1,5 litre aura l’option d’un double embrayage à 7 vitesses. automatique (DSG). Ceux qui recherchent un SUV diesel seront déçus, car le Kushaq ne sera pas proposé avec une option de moteur diesel.

Prix ​​prévu de la Skoda Kushaq 2021 et rivaux

Avec un niveau de localisation élevé dès le départ, la Skoda Kushaq devrait avoir un prix agressif. Attendez-vous à ce que les prix de Skoda Kushaq commencent juste en dessous de Rs 10 lakh (ancien showroom), ce qui lui donnera l’élan dont il a besoin pour affronter les acteurs établis du segment tels que la Hyundai Creta et la Kia Seltos.

.

