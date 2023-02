Première impression du Samsung Galaxy Book3 Series : plus que le matériel, c’est l’écosystème qui impressionne

01 févr. 2023 23:51:50 IST

Bien que la série Galaxy S23, en particulier le Galaxy S23 Ultra, ait été au centre de toutes les attentions lors du lancement, Samsung a également lancé sa nouvelle série Galaxy Book3, ses ordinateurs portables ultra-portables fins et légers. La série comprend trois appareils minces et légers, le Galaxy Book3 Ultra, le Galaxy Book3 Pro 360 et le Galaxy Book3 Pro.

Spécifications et matériel large, ils sont tout ce qu’une note fine et légère devrait être – une combinaison d’un design stellaire avec le meilleur matériel actuellement disponible sur le marché.

Les ordinateurs portables sont alimentés par les processeurs Intel de 13e génération de la série H et sont livrés avec le badge Evo d’Intel. Le Galaxy Book3 Ultra, par exemple, est disponible avec un processeur Intel i9 ou i7 de 13e génération, jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 et un GPU pour ordinateur portable RTX 4070 ou RTX 4050, selon la façon dont vous le spécifiez.

De même, les autres ordinateurs portables bénéficient du meilleur processeur Intel i7 ou i5 de 13e génération avec Intel Xe Graphics et jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5. Les quatre appareils bénéficient du meilleur du stockage PCIe jusqu’à 1 To et vous obtenez une configuration à quatre haut-parleurs, réglée par AKG, qui prend en charge Dolby. Fondamentalement, vous obtenez toutes les cloches et tous les sifflets que vous souhaiteriez qu’un ordinateur portable de premier plan ait en 2023.

Ce qui distingue la série Galaxy Book3, c’est la suite de personnalisations et de fonctionnalités que Samsung a intégrées à l’ordinateur portable. Samsung veut créer son propre écosystème et garçon, y travaille-t-il dur.

Tout d’abord, il y a la fonction Multi Control de Samsung. Fondamentalement, cela vous permet de taper et de contrôler tous vos appareils personnels Samsung, comme un smartphone ou une tablette à l’aide du trackpad et du clavier de votre Galaxy Book3. Fondamentalement, vous pouvez répondre à vos messages, e-mails et messages instantanés que vous avez reçus sur votre téléphone, en utilisant votre ordinateur portable. Non seulement cela, vous pouvez également « partager » des éléments tels que du texte et des images entre vos appareils, en les copiant simplement sur un appareil et en les collant ailleurs, en utilisant un appareil complètement différent.

Ensuite, il y a la propre façon de Samsung d’implémenter quelque chose d’aussi basique qu’un point d’accès mobile. Avec Phone Link de Samsung, vous activez le point d’accès de votre appareil mobile et le connectez à votre Galaxy Book3, le tout en un seul clic – aucune autre étape n’est requise pour configurer le système. Cependant, la meilleure caractéristique de Phone Link de Samsung est qu’il vous permet de continuer à naviguer sur Internet à partir de la même page Web, même lorsque vous vous déplacez entre les appareils. Par exemple, supposons que vous lisiez une entrée Wikipedia sur votre téléphone à propos de quelque chose de vraiment bizarre alors que vous montez votre appartement vers votre maison. Vous vous asseyez ensuite pour commencer à travailler sur votre ordinateur portable. Maintenant, au lieu d’avoir à regarder à nouveau cette entrée Wikipedia, vous pouvez simplement continuer sur votre ordinateur portable.

Enfin, il existe un partage automatique RAW expert, une fonctionnalité qui s’avérera être une aubaine pour les créateurs de contenu, en particulier les photographes. Désormais, les utilisateurs pourront transférer des fichiers RAW de leurs appareils Galaxy vers leur Galaxy Book3. De plus, l’utilisateur peut directement procéder au montage des images sur son logiciel préféré, sans attendre.

Il existe également de nombreuses autres fonctionnalités et de petites astuces intéressantes, qui fonctionnent de manière transparente entre les différents appareils personnels de Samsung. Par exemple, vous pouvez partager et étendre votre écran avec d’autres appareils Galaxy, sans fil, ce qui vous permet d’utiliser votre Galaxy Tab comme écran supplémentaire.

Samsung a réalisé que ce que les utilisateurs veulent, c’est une expérience transparente entre plusieurs appareils, et cela est évident avec ce qu’ils ont fait avec la série Galaxy Book3. Il sera intéressant de voir quelles autres fonctionnalités inter-appareils ils apporteront ensuite.

