Première image. Toyota «montre» un SUV 100% électrique en Europe

Toyota vient de publier la première image de ce que sera son futur SUV électrique, à lancer dès 2021. Et que, sur une plateforme spécifique, il sera aussi, selon le constructeur, le premier d’une toute nouvelle gamme de des véhicules électriques qui rencontreront rapidement la lumière du jour.

Toujours sans nom, ce nouveau SUV 100% électrique affichera, selon Toyota, des dimensions similaires à celles du RAV4 actuel, tout en utilisant une plateforme totalement nouvelle et spécifique pour les véhicules électriques.

Toujours selon la marque japonaise, ce nouveau SUV sera conçu en pensant spécifiquement aux marchés européens, même si une construction est prévue pour le Japon.

La nouvelle plateforme e-TNGA

Le nouveau SUV électrique sera le premier des six nouveaux modèles zéro émission, tous construits sur la base de la nouvelle plate-forme e-TNGA, développée par Toyota, en collaboration avec Subaru.

Selon ses créateurs, la nouvelle plate-forme a été conçue dans le but d’être hautement configurable et adaptable, pouvant être utilisée dans des véhicules de différentes formes et dimensions. Ainsi que pour les véhicules à traction avant, arrière ou à quatre roues motrices, grâce à la possibilité de placer des moteurs électriques sur l’un ou les deux essieux.

En ce qui concerne les batteries, la nouvelle plate-forme prend également en charge une longue liste de possibilités.

Toyota garantit également que, grâce aux connaissances acquises, au fil des années, avec ses hybrides, il pourra offrir, dans cette nouvelle proposition électrique, non seulement des autonomies plus longues, mais aussi une durée de vie des batteries plus longue.

Selon le directeur du développement produit chez Toyota Europe, Andrea Carlucci, le futur SUV électrique sera une proposition « très européenne dans l’ADN et le design ». Quant au choix des dimensions du RAV4, également pour ce modèle, le même responsable explique que cela découle du fait que ce nouveau tramway se veut «un modèle global, cherchant à offrir le meilleur équilibre entre ceux qui sont les différents besoins de chaque région» .

«Il nous semble évident qu’il existe une demande croissante pour des modèles plus compacts, et c’est exactement ce à quoi nous tenterons de répondre, avec d’autres modèles, à l’avenir», ajoute Carlucci.

Caractéristiques de la nouvelle plateforme spécifique aux véhicules électriques de Toyota

Six EV … et plus

Il est rappelé que Toyota a déjà dévoilé plusieurs applications pour la nouvelle plateforme e-TNGA, qui incluent un SUV compact à développer avec Suzuki, un crossover, un SUV plus grand, une berline et un monospace. Toyota a également développé une technologie de batterie à semi-conducteurs, avec des plans, selon certaines sources, pour lancer cette solution révolutionnaire dans un électrique «produit en masse», qui sera lancé dans la première moitié des années 2020 ».

En plus de ce nouveau SUV 100% électrique, la marque britannique entend également lancer des versions électriques de ses modèles Proace et Proace City en 2021, tout en supposant qu’elle ne souhaite pas laisser derrière elle d’autres solutions électrifiées déjà en usage, comme c’est le cas. le cas des hybrides et des hybrides rechargeables, en plus des modèles déjà connus pour l’hydrogène.

Ce ne seront pas seulement les véhicules de tourisme qui adopteront la propulsion électrique; en fait, le Proace commercial est également en préparation …

Objectifs définis

Grâce à toute cette offre, Toyota a déjà assumé l’objectif d’atteindre 2025, en vendant un total de 5,5 millions de véhicules électrifiés par an.

De plus, et uniquement en Europe, Toyota a déjà prévu de lancer, d’ici 2025, plus de 60 modèles électrifiés, neufs et renouvelés, pour que les ventes d’hybrides à elles seules dépassent 70% de l’ensemble des voitures vendues. Sur les 30% restants, soit plus de 10%, ils doivent être PHEV, 100% électriques (BEV) et la pile à combustible (FCEV).

Parallèlement à la croissance du nombre de modèles électrifiés, une augmentation, également, de l’offre SUV, qui, en ce moment, a déjà des propositions telles que Yaris Cross, C-HR, RAV4, Highlander et Land Cruiser.

