Première image filtrée de Harrison Ford dans « Indiana Jones 5 »

Après d’innombrables retards et revers depuis l’annonce initiale du film en 2016, la production a enfin commencé sur « Indiana Jones 5 », dans lequel Harrison Ford assumera à nouveau le rôle de l’archéologue emblématique, préparant son retour en salles prévu pour 2022. .

James Mangold (Logan) succèdera à Steven Spielberg en tant que réalisateur dans ce nouvel opus, qui aura un casting très prometteur avec des noms tels que Phoebe Waller Bridge, Mads Mikkelsen et Boyd Holbrook. De plus, on suppose que ce sera la dernière fois que nous verrons Ford dans le rôle d’Indiana Jones.

Les fans du personnage seront heureux d’apprendre que des teasers ont déjà commencé à être présentés dans sa production, dont le tournage a récemment commencé. Une récente fuite dévoilerait quelques images du tournage de « Indiana Jones 5 » (qui n’a pas encore dévoilé son titre officiel), offrant un bref aperçu de l’environnement du film.

Cependant, ce ne sont pas les seules fuites qui ont été effectuées. Récemment, à travers le profil d’IJ Adventure Outpost sur Twitter, un premier regard d’Harrison Ford a été dévoilé sur le plateau de tournage, où l’acteur porte la tenue emblématique de son personnage, posant aux côtés de Kathleen Kennedy, productrice du film.

Les détails sur l’intrigue sont toujours cachés aux fans, il serait donc difficile d’établir un contexte pour l’image révélée. En raison de l’histoire de la saga, il serait facile de supposer que Ford tourne une séquence proche du premier acte, en prélude à la nouvelle aventure qui l’attend.

Cependant, il est important de rappeler que Harrison Ford a déjà 78 ans, il ne faut donc pas s’attendre à ce que le personnage ait des séquences d’action trop mouvementées. Bien que « Kingdom of the Crystal Skull » ait offert un regard sur Indiana Jones proche de sa vieillesse, nous n’avons qu’à attendre de voir ce que James Mangold a à offrir dans cette nouvelle aventure.