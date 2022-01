Première image détaillée publiée de Paul Dano en tant que Riddler dans The Batman de Robert Pattinson

L’image partagée par le studio de cinéma montre que The Riddler a une veste ample vert foncé avec un simple point d’interrogation sur le côté.

Le personnage de Paul Dano a également des gants et un pantalon noirs et est coiffé d’un masque facial vert foncé menaçant.

C’est une énorme déviation de celle vue dans Batman pour toujours, où Jim Carrey était vêtu d’un costume moulant vert vif décoré de points d’interrogation. Il avait aussi des cheveux roux et une canne.

Matt Reeves Le Batman devrait être un récit très sombre du super-héros classique et il semble qu’il voulait aussi rendre les méchants encore plus effrayants.

De nombreuses personnes ont établi des parallèles entre la nouvelle approche de Dano sur le méchant et le Zodiac Killer, le pseudonyme d’un tueur en série qui a assassiné au moins cinq – mais peut-être jusqu’à 37 – personnes en Californie du Nord dans les années 1960 et 1970, raillant la police dans un série de lettres et de cartes contenant des chiffres mystérieux.