Première image de l’action en direct des Powerpuff Girls (oui, c’est vrai)

Nous ne savons pas si vous vous y attendiez ou non, mais nous avons déjà la première image de l’action en direct de The Powerpuff Girls.

Il y a des choses dans cette vie que l’on ne croirait même pas à moitié ivre. Et l’un d’eux était l’idée folle de faire une série d’action en direct sur Petal, Cactus et Bubble. Mais loin d’être laissée dans un tiroir dans l’oubli, la chose prend forme, et on a déjà ce qu’elle est la première image de l’action en direct des Powerpuff Girls.

Le projet arrivera via le réseau américain CW (le même qui a donné vie à l’Arrowverse de DC et aussi au redémarrage de Charmed) et ses protagonistes seront Choe Bennet, Dove Cameron et Yana Perrault comme Petal, Bubble et Cactus respectivement.

Maintenant, la chaîne a montré à quoi ressemblait ce trio de filles qui ont déjà dépassé l’enfance et sont pleinement immergées dans l’adolescence. Et … eh bien, pour l’instant et au-delà des couleurs, toute ressemblance avec les originaux n’est qu’une simple coïncidence.

Où ils auront été leurs costumes de super-héros, c’est un mystère. Mais si vous nous le demandiez, nous dirions peut-être qu’il s’agit plus d’une action en direct de Totally Spies plutôt que des Powerpuff Girls.

Le projet (fou ou pas) a la direction de Maggie Kiley et le scénario de Diablo Cody et Heather Regnier. En plus des trois filles, nous pouvons également voir Donald Faison en tant que professeur Utonium, Nicholas Podany en Mojo Jojo. Et comme si cela ne suffisait pas, la voix du narrateur sera exactement la même que dans la série animée. Dans la version anglaise, Tom Kenny.

Dans cette nouvelle histoire, les Powerpuff Girls sont un peu fatiguées de sauver le monde. Ils ont maintenant vingt ans et croient avoir perdu leur enfance en combattant le mal. Mais quelque chose les obligera à retourner au combat … qu’est-ce que ce sera?