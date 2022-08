Première image de Johnny Depp en Louis XV dans Jeanne du Barry

in

célébrités

Fini le scandale judiciaire avec Amber Heard et Johnny Depp est prêt à étonner le monde avec une nouvelle performance caméléon. Attention!

© GettyJohnny Depp

Johnny Depp revient sur grand écran après le scandaleux procès en diffamation avec son ex-femme Amber Heard. Dans ce cas l’acteur revient dans le film Jeanne du Barry avec l’actrice française Maiwenn où il jouera le rôle du roi Louis XV et on pourra le voir tourner dans des lieux emblématiques de France comme le château de Versailles où l’interprète usera de toute sa cabotinerie dans cette caractérisation.

Rappelez-vous que la course Johnny Depp a été profondément touché par les accusations de son ex-femme Amber Heard qui l’avait qualifié d’agresseur, un fait qui a été écarté après un procès en diffamation dans lequel l’innocence de l’acteur a été prouvée. Pirates des Caraïbes qui revient maintenant dans l’industrie cinématographique hollywoodienne avec ce projet.

Johnny Depp revient au cinéma !

Au cours des dernières années, Johnny Depp Je n’avais participé qu’au film indépendant Minamata, dans lequel il interprète le photographe W. Eugene Smith. Les accusations scandaleuses d’abus d’Amber Heard faites Warner Bros. l’expulser de Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald où il a été remplacé par le talentueux et réputé Mads Mikkelsen.

Aujourd’hui et grâce au médium Variété nous pouvons voir la première image de Johnny Depp caractérisé comme le roi Louis XV, un rôle qu’il jouera dans Jeanne du Barry et qui est le retour tant attendu de la mégastar hollywoodienne sur grand écran où toute une légion de fans de l’acteur attendait ce retour tant attendu. La cerise sur le gâteau serait la confirmation de son retour dans la franchise Pirates des Caraïbes.

Dans Jeanne du Barry l’acteur est accompagné de l’actrice et réalisatrice du film, Maiwenn, qui donne vie au personnage principal du film, une ancienne prostituée d’origine plébéienne devenue la sixième et dernière favorite de Louis XV, faisant scandale à la cour de France et rivalisant pour le pouvoir face à des personnalités de la stature de Marie-Antoinette. Du Barry a connu une fin tragique lorsqu’elle a été guillotinée pendant la Révolution française en 1793.

C’est une première étape pour Johnny Depp recomposer sa carrière après la situation injuste qu’il a dû traverser à la suite d’une fausse accusation qui a provoqué une réaction négative de l’industrie hollywoodienne avec le talentueux acteur qui a été contraint de mettre de côté des rôles emblématiques tels que ceux de Pirates des Caraïbes Oui animaux fantastiques en plus d’autres titres dans lesquels il allait travailler.

