Première image de Confess de Jon Hamm, Fletch Drops

Déjà pressenti pour jouer dans la saison 5 de FX Fargo et actuellement à la recherche de l’amour uniquement pour trouver des économies dans les publicités de Progressive Insurance avec Flo, Jon Hamm est au sommet de sa carrière ces jours-ci. Fraîchement sorti de sa course en tant qu’officier de haut rang de la marine américaine à Top Gun : Maverick, Hamm ne lâche pas encore le public. Le dernier projet de l’homme de 51 ans Confesser, Fletch recevra simultanément une sortie limitée dans les salles avec une vidéo à la demande qui fera ses débuts le 16 septembre avant de se diriger vers Showtime le 28 octobre.

La comédie loufoque de 1985 Fletchqui mettait en vedette SNL alun Chevy Chase suit Chase dans le rôle d’Irwin « Fletch » Fletcher, un journaliste d’investigation engagé qui se retrouve pris dans un réseau de conflits et de mystères hilarants. Le film était basé sur une série de romans de Gregory McDonald. Hamm assume le rôle de jouer Fletch dans le nouveau film, basé sur le deuxième roman Fletch de McDonald.

La nouvelle image de Hamm publiée jeudi montre l’acteur dans le rôle de Fletch portant un manteau de sport à l’allure preppy et debout à l’extérieur. Derrière lui se trouvent une série de drapeaux de signalisation maritime, qui font allusion au décor d’au moins une des mésaventures de Fletch dans le nouveau film. Apparemment, il devra s’infiltrer dans un club de voile. Dans Confesser, Fletch, le personnage de Hamm, se retrouve suspect dans une affaire de meurtre, tandis que sa propre enquête met sa petite amie héritière sur la liste des suspects. Il est également chargé de récupérer la collection d’art volée de sa petite amie, héritée de son père perdu depuis longtemps.

Concernant son tour en tant que Fletch, Hamm a déclaré:

« Je suis plus que ravi de continuer à raconter l’histoire d’Irwin M. Fletcher. » Il a poursuivi: « [b]mais s’il vous plaît ne l’appelez pas Irwin. J’ai hâte que les gens voient ce que j’espère sera le premier des nombreux volets de la merveilleuse série de romans policiers de Gregory MacDonald. En tant que fan des livres depuis encore plus longtemps que je ne suis fan du film original, c’est un honneur et un plaisir de ramener « Fletch » à la maison, dans toute sa pagaille et son décentrage mais en quelque sorte plein d’esprit et sophistiqué, désordonné, drôle, gloire à Paramount.