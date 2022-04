Première heure et comment regarder Ozark – Saison 4 Partie 2

Après les relations des Byrdes avec les cartels de la drogue et le FBI, l’emprisonnement d’Omar Navarro, la mort de Darlene aux mains de la quête de vengeance de Javier et Ruth, les fans d' »Ozark » attendent avec impatience la deuxième partie de la quatrième et dernière saison de la série Netflix avec Jason Bateman et Laura Linney.

Dans une interview avec The Wrap, le showrunner Chris Mundy a expliqué pourquoi il pensait que la saison quatre devrait être une merveille en deux parties. « Nous pensons toujours que cinq [temporadas] c’était le numéro extérieur« , a-t-il pointé.

« J’ai senti qu’après ça, on ne voulait pas se répéter. Nous ne voulions pas donner l’impression que l’émission se déroulait parce que c’était une émission de télévision et qu’elle devait continuer. Donc, vraiment, la décision a toujours été entre ‘il y a quatre [temporadas] ou c’est cinq », puis Netflix a eu l’idée de dire:« Nous en ferons quatre, mais nous allons le prolonger et le diviser de cette façon », et c’était parfait.« , il ajouta.

Ruth veut se venger de Javier pour la mort de son cousin Wyatt (Photo : Ozark/Netflix)

COMMENT ET A QUELLE HEURE POUR VOIR « OZARK » SAISON 4 PARTIE 2 ?

La deuxième partie de la quatrième et dernière saison de « Ozark”, qui comptera sept épisodes, sortira le vendredi 29 avril 2022 dans Netflixqui anticipait que « EÉchapper aux griffes du cartel semble à sa portée, mais les liens de sang fragiles du Byrde pourraient s’avérer être sa véritable perte.”.

CALENDRIER DE LA PREMIÈRE DE « OZARK 4 » PARTIE 2

Espagne : 9h00

Pérou : 03h00

Mexique : 02h00

Argentine : 05h00

Paraguay : 05h00

Uruguay : 05h00

Brésil : 05h00

Chili : 05h00

Colombie : 03h00

Equateur : 03h00

QUE SE PASSE-T-IL DANS « OZARK » SAISON 4 PARTIE 2?

À la fin de la deuxième partie de la quatrième saison de « Ozark», malgré l’accord d’Omar avec le FBI, Maya Miller ordonne son arrestation publique, ce qui place les Byrdes dans le viseur de Javi. Avant que le personnage d’Alfonso Herrera ne tue Marty, Wendy conclut un autre accord avec le FBI et Omar et un appel de Navarro sauve son mari.

Javier accepte le même accord que son oncle avait avec le FBI et les Byrdes obtiennent leur liberté tant attendue, mais leurs problèmes ne sont pas encore résolus, car Ruth se présente chez eux pour demander le nom de la personne qui a assassiné Darlene Langmore et son cousin. Wyatt. . Marty et Wendy refusent de révéler la moindre information, mais Jonah mentionne Javier et met sa famille en danger.

Ensuite, Que va-t-il se passer dans la deuxième partie de la dernière saison d' »Ozark » ? Ruth affrontera-t-elle Javi ? Les Byrdes pourront-ils vraiment mettre leur vie de crime derrière eux ? Vont-ils déménager à Chicago ? L’accident de voiture du premier épisode est-il réel ou était-ce une hallucination ?