Première heure de la finale de la saison d’Andor sur Disney +

La première saison d’Andor touche à sa fin tant attendue et l’Empire est très proche des héros qui tentent de former l’Alliance Rebelle. L’horaire!

© IMDbAndor

Andor créé en Disney+ et il a eu un long voyage avec 11 épisodes sortis jusqu’à présent où nous avons pu voir les premiers mouvements de personnages comme Mon Mothma, Luthen Rael et Saw Guerrera qui ont fait tout leur possible pour organiser un effort commun et réagir de cette manière contre l’oppression du Empire intergalactique qui a réussi à détecter ces premières lueurs voyous.

Au milieu de la situation se trouve Cassian Andor, un homme aux qualités uniques qui aide les rebelles à mener à bien leur première opération réussie contre l’Empire, bien que pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ait été détenu dans une prison impériale à sécurité maximale sans se douter qu’il est recherché par l’officier Dedra Meero qui est efficace dans son travail en même temps qu’une autre personne est obsédée par lui : Syril Karn.

Andor arrive au terme de sa première saison

séries de Disney+ il y a plus d’ambiance « adulte » que le contenu auquel cette franchise nous a habitués. Diego Luna Il fait un excellent travail en jouant Cassian Andor, l’agent voyou que nous avons vu pour la première fois dans le film. Un voyou où il sacrifie sa vie pour obtenir les plans de l’étoile de la mort et donner aux pilotes qui affrontent l’Empire une chance de détruire cette station de combat.

L’émission télévisée a révélé le passé de Cassian Andor et comment il a été sauvé par sa mère adoptive d’une planète primitive et élevé dans un monde où Cassian a acquis les capacités nécessaires pour être détecté par Luthen qui le recrute avec la promesse de pouvoir nuire au monde. Empire comme ils le désirent tous les deux. C’est la clé du programme ! L’esprit combatif du personnage de Diego Luna.

Maintenant, il reste à voir comment les histoires des personnages que le premier lot d’épisodes de Andor nous a présenté. Cassian et Luther se reverront-ils ? Syril prouvera-t-elle sa valeur à Dedra ? Mon Mothma obtiendra-t-elle ce dont elle a besoin pour lancer l’Alliance rebelle ? Il y a beaucoup de questions pour une finale de saison que les fans de Guerres des étoiles ils attendent avec impatience.

+La finale de la saison d’Andor arrive le 23/11 à ces heures

Mexique, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua : 02H00

Colombie, Pérou, Équateur, Panama : 03H00

Venezuela, Bolivie, République dominicaine, Porto Rico : 4h00 du matin.

Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil : 5:00 du matin.

Espagne: 09H00

