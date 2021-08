« Première fois que je me suis sentie humaine »: Simone Biles parle franchement de ce qui s’est passé aux Jeux olympiques

Les fans de l’équipe américaine attendaient beaucoup de Simone Biles pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été. Après tout, elle était capitaine de l’équipe de gymnastique féminine, elle était la championne de retour après avoir remporté quatre médailles d’or à Rio cinq ans plus tôt et elle reste l’athlète la plus décorée de ce sport.

Mais Biles est plus qu’un athlète. C’est un être humain, avec toutes les vulnérabilités qui vont avec.

C’est un fait que les fans se sont souvenus du moment où la femme connue sous le nom de GOAT s’est retirée de plusieurs événements olympiques alors qu’elle luttait pour maintenir ses performances physiques à la suite d’un stress émotionnel croissant.

Et dans une nouvelle interview, la jeune femme de 24 ans explique que c’était la première fois qu’elle se sentait comme si elle était considérée comme une personne normale.

« Au fil des ans, évidemment depuis que j’ai été si dominante, tout le monde a soutenu la gymnastique et m’a félicité pour ce que j’ai fait dans le gymnase – et pas vraiment en dehors (du gymnase) », a-t-elle déclaré dans un Q&A avec sa mère. , Nellie Biles, filmé pour la nouvelle communauté numérique d’Athleta, AthletaWell.

Ainsi, lorsqu’elle a fait l’expérience de ce que les gymnastes appellent «les twisties», un état dans lequel on perd conscience de sa position dans les airs pendant les routines, puis a parlé de sa santé mentale pendant les Jeux, elle a senti que peu de gens pouvaient la comprendre – à premier.

Simone Biles a été félicitée par son entraîneur car il est devenu évident qu’elle remporterait une médaille lors de la finale féminine à la poutre à Tokyo le 3 août. Robert Gauthier / Los Angeles Times via Shutterstock

« J’ai beaucoup parlé à mes entraîneurs, se souvient-elle. « J’ai eu des conversations avec les psychologues du sport de Team USA. Justin Bieber m’a contacté et m’a envoyé un message, tout comme Demi Lovato, car c’est différent et personne ne comprend en quelque sorte la plate-forme sur laquelle nous sommes. … Nous ne sommes pas considérés comme des gens normaux qui se promènent.

Mais lorsqu’elle s’est retirée de la compétition au centre de gymnastique Ariake en juillet, elle a découvert que même si elle s’attendait à faire face à « beaucoup de réactions négatives et d’embarras », quelque chose d’autre s’est produit.

« C’est (été) tout le contraire », a-t-elle déclaré.

Ces personnes qui ne la considéraient auparavant que comme une athlète d’élite se sont soudainement liées à la personne qui parlait de sa santé mentale.

« C’est la première fois que je me sens humaine », a déclaré Biles à sa mère. « Comme, à part Simone Biles, j’étais Simone et les gens respectaient en quelque sorte cela. »

Plus ils l’écoutaient, plus il y avait de respect. Biles ne s’est pas simplement retirée des finales olympiques dans plusieurs épreuves en tant qu’acte individuel dans son propre intérêt – bien que cela aurait suffi. Même en se retirant, elle était un joueur d’équipe.

« J’avais définitivement l’équipe dans mon meilleur intérêt, et c’est pourquoi j’ai décidé de me retirer », a-t-elle déclaré. « Je ne voulais pas potentiellement perdre une place de médaille pour elles, car les filles étaient plus que préparées à entrer et à faire leur travail, ce qu’elles ont fait. »

Et d’autres ont bénéficié de Biles mettant la partie imprévue de son expérience olympique sous les projecteurs.

« Mon corps et mon esprit ont juste dit non », a-t-elle expliqué. « Même moi, je ne savais pas par quoi je passais, jusqu’à ce que cela se produise. … Entraînez-vous cinq ans et ça ne se passe pas comme vous le vouliez. Mais je sais que j’ai aidé beaucoup de gens et d’athlètes à s’exprimer sur la santé mentale et à dire non.