Première épouse de Joe Biden: Qui est Neilia Hunter?

Lorsque Joe Biden a annoncé qu’il se présenterait à la présidence aux élections de 2020, les gens ont immédiatement commencé à regarder de plus près l’homme.

Bien sûr, nous connaissons tous « Oncle Joe » comme notre vice-président qui aime s’amuser, et maintenant, comme notre 46e président des États-Unis, mais qui est ce gars, vraiment?

Vous pourriez penser à Joe comme étant marié très heureux à sa femme, le Dr Jill Biden, mais saviez-vous que ce n’était pas toujours le cas?

Cela ne veut pas dire qu’ils ont eu une sorte de passé scandaleux, cependant. En fait, c’était plutôt l’opposé.

Qui est la première épouse de Joe Biden, Neilia Hunter Biden?

Avant de rencontrer et d’épouser Jill, Joe était marié à Neilia Biden. Voici tout ce que vous devez savoir sur la première femme de Joe Biden.

L’histoire de la première épouse de Joe Biden est à la fois triste et tragique.

Si vous savez quelque chose sur Joe Biden, vous savez probablement qu’il est marié avec le Dr Jill Biden. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que le mariage de Biden avec Jill est son deuxième.

Non, l’homme n’a pas eu une sorte de divorce compliqué. C’est en fait une histoire profondément triste.

Avant Jill, Joe Biden était marié à Neilia Biden. Peu de temps après que Biden a eu 30 ans et a été élu au Sénat, sa femme Neilia se préparait pour Noël.

Elle a décidé de faire un tour en voiture avec les trois enfants du couple, Beau, Hunter et Naomi, un an, dans l’espoir de choisir un arbre de Noël. Tragiquement, elle a fini par entrer en collision avec une autre voiture.

Neila Hunter Biden a été tuée dans un accident de voiture.

Elle et bébé Naomi ont été tués. Beau et Hunter ont survécu.

L’homme qui conduisait l’autre véhicule impliqué dans l’accident était Curtis C. Dunn, qui était au volant d’un camion.

Il n’y avait pas d’alcool impliqué, et beaucoup pensent que l’accident a simplement eu lieu lorsqu’une Neilia distraite s’occupait des enfants, a tourné la tête et a dérivé dans la mauvaise voie.

Bien que Curtis soit décédé en 2008, sa fille Pamela Hamill n’a pas voulu se reposer tant qu’elle n’a pas reçu des excuses de Joe Biden lui-même.

Elle croit qu’il a publiquement laissé entendre que l’alcool était impliqué dans le crime alors que ce n’était pas le cas.

«J’ai éclaté en sanglots», dit-elle. «L’histoire est déjà assez tragique, pourquoi a-t-il dû la sensationnaliser en disant que mon père était ivre? Ma famille est indignée.

Neilia Hunter Biden était la meilleure amie de Joe Biden.

Joe Biden n’a jamais été timide sur ses sentiments pour Neilia. Il a ouvert l’écrivain Kitty Kelley et a déclaré:

«Neilia était ma meilleure amie, ma plus grande alliée, mon amante sensuelle. Plus nous vivions ensemble, plus nous aimions tout, du sexe au sport. La plupart des gars ne savent pas vraiment ce que j’ai perdu parce qu’ils n’ont jamais su ce que j’avais.

Mais c’est grâce à Neilia qui a ouvert son cœur que Joe a pu continuer à vivre sa vie.

En fait, c’est le cœur ouvert qu’il a cultivé pendant les années de son mariage avec Neilia qui lui a permis de se remarier, cette fois avec Jill Tracy Jacobs.

Quand ils se sont rencontrés, elle était professeur d’anglais et le duo a été mis en place à un rendez-vous à l’aveugle. Heureusement, des étincelles ont volé et Joe n’a pas eu peur de tenter sa deuxième chance.

Beau Biden, le fils de Neilia Hunter Biden, est décédé d’une tumeur au cerveau.

Tragiquement, Beau, l’un des fils de Joe avec Neilia, est décédé à l’âge de 46 ans d’une tumeur cérébrale en phase terminale.

Avant sa mort, Beau était enthousiasmé par ses propres aspirations politiques. Il prévoyait, en fait, de se présenter éventuellement aux élections de gouverneur. Même sans remporter une élection, l’ancien procureur général du Delaware a été impressionnant à lui tout seul.

À propos de son fils, Joe Biden a déclaré que Beau était «tout simplement le meilleur homme que nous ayons jamais connu».

En plus de son temps en tant qu’avocat, Beau a également servi dans la guerre en Irak et était un père et un mari dévoués.

Pour Joe Biden, perdre son fils était comme perdre à nouveau Neilia.

Le chagrin de la mort de Neilia Hunter Biden a changé Joe Biden.

Le deuil peut avoir un impact différent sur les gens. Pour Joe, cela a finalement fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui, même si sa route n’a pas été facile.

Il est cité comme disant:

«Pour la première fois de ma vie, j’ai compris comment quelqu’un pouvait décider consciemment de se suicider. Pas parce qu’ils étaient dérangés, pas parce qu’ils étaient fous, parce qu’ils étaient allés au sommet de la montagne et ils savaient juste au fond de leur cœur qu’ils n’y arriveraient plus jamais, que ça … ne serait plus jamais comme ça . Continuez à penser à ce que votre mari ou votre femme voudrait que vous fassiez. Continuez à penser à ce que c’est et à vous souvenir de vos enfants, ou de lui ou elle pour le reste de leur vie, du sang de mon sang, des os de mes os, parce que, les amis, ça peut et va aller mieux.

Les anciens élèves de Neilia ont récemment parlé d’elle dans un article dans un journal local.

Sue Spooner, qui était une élève de Neilia quand elle enseignait l’anglais au collège, a récemment parlé de l’héritage de « Miss Hunter » dans une interview avec un journal local.

«Nous l’aimions tous dans le quartier», dit-elle. Spooner a même assisté au mariage de Neilia et Joe Biden avec un groupe de camarades de classe quand elle avait 14 ans.

Spooner chérit la note manuscrite qui lui a été remise par son ancienne enseignante, qui se lit simplement: «C’était merveilleux, votre présence au mariage.»

L’ancienne voisine de Neilia, JoAnne DelVecchio – qui était proche de la famille Biden lorsqu’ils vivaient à Syracuse, New York – a également réfléchi sur son caractère chaleureux et les souvenirs qu’elle a de la famille Biden.

« Une personne adorable, tout simplement belle à tous points de vue », a déclaré DelVecchio.

