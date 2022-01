Première de The King’s Man : le meilleur et le pire du film

Après une série de retards dus à la pandémie, le troisième film de la saga Kingsman sortira en salles en Amérique latine. Ce jeudi il sortira L’homme du roi, une préquelle à l’histoire qui n’impliquera aucun des acteurs des films précédents mais sera reprise par le réalisateur : Matthieu Vaughn. A cette occasion, le protagoniste sera Ralph Fiennes, qui a su le voir dans des rôles de méchant dans Harry Potter Oui la liste de Schindler, mais qui sera désormais le héros.

La prémisse de L’homme du roi est assez similaire aux précédents: un méchant dérangé qui envisage de mettre fin à l’ordre mondial tel qu’il est connu. La chose intéressante à propos de ce nouveau film de Kingsman sera l’assaisonnement de la réalité que l’intrigue aura. Tout au long des plus de deux heures de L’homme du roi De nombreux personnages apparaîtront qui ont joué un rôle clé dans l’histoire moderne, notamment lors des événements de la Première Guerre mondiale.

Dans ce contexte, s’il faut parler du meilleur de ce film, c’est bien le genre d’histoire renouvelée : ceux qui en savent le plus sur les événements qui ont déclenché la Première Guerre mondiale au début du 20e siècle apprécieront l’histoire Suite. Des personnages comme Raspoutine pour la société soviétique, ou Archiduc Francisco Fernando, dont la mort est considérée comme le déclencheur de la guerre, seront quelques-uns des visages visibles. A eux, il faut ajouter les scènes d’action si utilisées dans cette saga, dont l’affrontement contre Raspoutine.

Quant aux échecs de L’homme du roiLe plus évident est celui de la durée : ses deux heures et demie ne parviennent pas à maintenir la tension ou l’attention, à la suite de rebondissements qui deviennent évidents. De plus, le film est très éloigné des dispositifs qui caractérisaient les précédents, avec des armes à la pointe de la technologie. Ici le réseau d’espionnage est en train de se construire et tout est plus rustique, moins voyant. Il y a aussi des problèmes avec la profondeur et la construction de certains personnages, avec Raspoutine comme un cas emblématique, à qui il est présenté comme une éminence qui bientôt se dégonfle.

Le plan du réalisateur : Superman ?

Toujours pas de films de Kingsman annoncé, Matthieu Vaughn je pourrais faire le saut CC, où il a déjà failli travailler, sur un projet qui s’est effondré après l’échec de Justice League. Le réalisateur a hâte d’avoir Henri Cavill Quoi l’homme de fer et il a donc été confirmé à L’Enveloppe. « J’étais désespéré de faire un film de Superman. Désespéré. J’ai proposé un super film de Superman avant qu’ils ne le fassent Homme d’acier« , a-t-il assuré, puis condamné : « Je pense qu’il y a encore de la place pour un nouveau film de Superman. Mais une appropriée. Un film de Superman coloré et amusant. Pas un sombre ”.

