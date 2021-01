Première construction de Zelda 64 découverte à l’intérieur de la cartouche de développement F-Zero X

Si vous êtes fasciné par les versions préliminaires de jeux classiques comme Zelda: Ocarina du temps, alors cela vaut peut-être la peine de lire …

Une première version bêta du titre d’action-aventure emblématique de Link de la génération Nintendo 64 a été découverte. On pense qu’il est peut-être antérieur à Space World ’97 et a en fait été trouvé sur une cartouche de développement contenant F-Zéro X. Cela signifie qu’il y a beaucoup de contenu (graphiques et cartes, pour être précis) qui n’ont pas été retranchés dans la version finale de Zelda 64.

Voici la cartouche de développement F-Zero X qui contient les données Spaceworld 97 Zelda 64 dans l’overdump. Il ne semble pas y avoir beaucoup de code ou de musique, juste des graphiques et des cartes. Les données Zelda 64 commencent à 0x1000000 en hexadécimal.https: //t.co/DsFpv5uVau pic.twitter.com/JUyOjGRP5w– Forêt de l’illusion (@forestillusion) 19 janvier 2021

La source – Forest of Illusion – a rendu les fichiers de carte de cette version accessibles au public – dans l’espoir, ils pourront être convertis dans un format jouable (il semble qu’il y ait déjà eu un certain succès). Il précise également que c’est évidemment ne pas partie de la fuite Nintendo giga datant de l’année dernière.

Il reste des tonnes de graphiques, de cartes, etc. Environ la moitié de cette version peut être récupérée, ce qui est insensé! pic.twitter.com/9Kkb9LD2j9– Forêt de l’illusion (@forestillusion) 19 janvier 2021

C’était rapide. Quelqu’un a déjà compris comment afficher les premières cartes de Zelda 64! https://t.co/VVSu84Bg1u– Forêt de l’illusion (@forestillusion) 19 janvier 2021

Que pensez-vous de cette découverte étonnante? Laissez un commentaire ci-dessous.