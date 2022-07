Première console NFT déclarée, critiquée pour avoir « copié » l’emblème GameCube.

La première «console de jeu NFT» connue sous le nom de Podium One est sur le point de sortir en 2024. Cependant, il y a pas mal de plaintes et d’autres autour de l’emblème.

Facturé parce que la 1ère « console de jeu NFT », la Podium One, a été déclarée un jour de semaine; cependant, l’appareil a déjà fait l’objet de nombreuses critiques de la part du vice-public. Alors que certaines personnes se sont plaintes des liens de Podium One avec les NFT en général, d’autres sont beaucoup plus agacées que la marque de l’emblème} pour la nouvelle apparence de la console un peu comme le logo de la défunte, mais toujours aimée. Nintendo.

Web3 Company Podium fabrique le Podium One. Il s’agit d’une console suffisamment puissante pour exécuter des «jeux hautes performances». la société a également mentionné dans son annonce du nouvel appareil qu’il serait assez simple que les gens de l’Organisation mondiale de la santé ne soient pas habitués à Web3 soient toujours prêts à jouer à cette console. Ceux qui sont intéressés à mettre la main sur le Podium One peuvent prétendument être prêts à le faire au troisième trimestre 2024, tant qu’ils obtiennent pour la première fois un «Podium Pass», c’est-à-dire un associé en soins infirmiers NFT sur le réseau Ethereum. La société susmentionnée serait 10 000 de ces laissez-passer Podium frappés initialement.

L’idée que les joueurs devraient être contraints de s’impliquer dans le redresseur de jonction de vente NFT à de nombreux contrecoups; cependant, le problème important pour la plupart des gens était le style de la console au lieu de savoir comment ils seraient prêts à l’acheter. Le look est relativement simple, la console voulant une sorte de petite boîte et le contrôleur ressemblant un peu à une base alternative consoles de cette génération. Cependant, la marque du podium avec plus de nombreuses occupations individuelles est une véritable arnaque de la marque GameCube.

Plusieurs personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour indiquer à quel point les deux logos sont similaires. Les fabricants de consoles de jeux NFT ont essayé de rester à distance en déclarant que la marque GameCube avait un « G ». À la différence, le Podium One comprend un « P ». Apparemment, réalisant que la rationalisation ne suffisait pas à inciter les gens à se détacher, la société a finalement tweeté conjointement qu’il y avait plusieurs sociétés qui exploitaient des logos similaires et que l’intention n’était plus de répéter le GameCube.

Le contrecoup du type actuel de console n’est guère choquant, étant donné qu’une phase considérable du vice-public est alignée contre les NFT. La résistance à l’école silencieuse actuelle utilisée dans les jeux vidéo a un redresseur de jonction avec certaines entreprises, comme Blizzard, ce qui montre clairement qu’elles ne géreront pas les NFT.

Podium devrait-il être prêt à dépasser la dispute autour de la marque pour le Podium One, il y a encore pas mal de questions sur l’approche de la console ? Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annonce concernant les jeux et s’il ciblera ou non des jeux NFT spécifiques ou s’il conclura des accords avec des éditeurs et des développeurs sur des titres existants. Faut-il que le projet avance, parmi les grandes questions auxquelles il faut répondre.