Première Black Panther 2: Wakanda Forever a défini des indices vidéo sur la scène commémorative de T’Challa?

Nous avons maintenant notre premier aperçu des coulisses de la prochaine suite de Marvel Panthère noire : Wakanda pour toujours, avec un court clip révélant la construction d’un décor familier du premier film. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre la construction de la salle du trône Wakandan, et elle a l’air plus royale que jamais, rappelant à tout le monde pourquoi la première Black Panther a remporté l’Oscar du design de production en 2019.

RUPTURE : Le premier regard dans les coulisses de BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER a fait surface en ligne ! 🐾 La vidéo nous montre de près l’un des décors du film, en cours de construction. via: coolfreetv (Instagram)pic.twitter.com/rBODgwbmob – Black Panther : Wakanda Forever News (@bpanthernews) 27 juillet 2021

En plus de nous rappeler à tous les décors glorieux qui ont si merveilleusement donné vie au monde de Wakanda la première fois, voir le retour du palais fera également penser à feu le grand Chadwick Boseman, qui sera tragiquement absent de le trône quand Panthère noire : Wakanda pour toujours frappe les écrans. Beaucoup ont même émis l’hypothèse que la vidéo du tournage pourrait faire allusion à une scène commémorative du personnage de Boseman, T’Challa, mettant fin à son passage dans l’univers cinématographique Marvel.

La mort de Chadwick Boseman imprégnera sans aucun doute la suite du MCU d’une mélancolie incontournable, quelque chose que le réalisateur de retour Ryan Coogler, qui était en train d’écrire Panthère noire 2 quand l’acteur est mort, est pleinement conscient. « C’est difficile. Vous devez continuer lorsque vous perdez des êtres chers. Je sais que Chad n’aurait pas voulu que nous nous arrêtions », a déclaré Coogler. « C’était quelqu’un qui tenait tellement au collectif. Panthère noire, c’était son film. Il a été embauché pour jouer ce rôle avant même que quelqu’un d’autre ne pense à quelqu’un d’autre, avant que je sois embauché, avant que l’une des actrices ne soit embauchée. Sur ce plateau, il était tout pour tout le monde. »

Comment le film abordera l’absence de Boseman, ainsi que d’autres détails de l’intrigue pour Panthère noire : Wakanda pour toujours restent rares, bien qu’une rumeur de connexion ait récemment émergé, affirmant que la sortie du MCU serait centrée sur une guerre en cours entre Wakanda et le royaume sous-marin Atlantis. « Wakanda et Atlantis sont des civilisations cachées dotées d’une technologie de pointe et de capacités militaristes accrues qui ont décidé de se séparer du reste du monde pour leur propre sécurité et, d’une certaine manière, par peur », commence la supposée ligne de connexion.

« Wakanda craignait que sa technologie ne soit maltraitée. Atlantis craignait que les habitants de la surface ne viennent profaner la ville mythique comme ils l’ont fait il y a tant d’années. Et pourtant, leurs peurs s’intensifient encore lorsque ces deux nations autrefois cachées s’affrontent. Le Wakanda et l’Atlantide ont une histoire étonnamment entrelacée. Wakanda est le seul comté au monde à avoir accès au vibranium. Cependant, des rumeurs sur son pouvoir se sont répandues dans le monde entier, et le père humain de Namor a été envoyé à la recherche de ce matériau rare en Antarctique… »

Réalisé par Ryan Coogler à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours met en vedette Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke et Angela Bassett. De plus, Michaela Coel a été choisie pour un rôle non divulgué, avec Tenoch Huerta qui jouerait Namor. Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Black Panther: Wakanda Forever News.

