Première bande-annonce pour Clifford Le grand chien rouge est à la fois grand et rouge

Ce matin apporte notre première bande-annonce officielle pour Clifford le grand chien rouge, la dernière tentative d’adaptation des livres classiques pour enfants au grand écran. C’est assez adorable.

Je ne peux pas m’asseoir ici et vous dire que j’attendais avec impatience un Clifford le grand chien rouge film, et pourtant, il y a un charme indéniable à cette première bande-annonce.

Bien que je ne sois toujours pas complètement à bord avec le look réaliste (certaines choses fonctionnent mieux comme dessins animés), cela a l’air à la fois adorable et amusant. L’humour est léger, mais fonctionne, et je sais que les enfants vont adorer celui-ci.

Lorsque la collégienne Emily Elizabeth (Darby Camp) rencontre un sauveteur d’animaux magique (John Cleese) qui lui offre un petit chiot rouge, elle n’avait jamais prévu de se réveiller pour trouver un chien géant de dix pieds dans son petit appartement de New York. Alors que sa mère célibataire (Sienna Guillory) est en voyage d’affaires, Emily et son oncle amusant mais impulsif Casey (Jack Whitehall) se lancent dans une aventure qui vous gardera sur le bord de votre siège pendant que nos héros prennent une bouchée de la Grosse Pomme. Basé sur le personnage bien-aimé du livre Scholastic, Clifford apprendra au monde à aimer grand !

Clifford le grand chien rouge sort en salles le 17 septembre 2021.