Première bande-annonce frénétique de Chaos Walking, le film «  maudit  » de Tom Holland

« Marche du chaos » C’est l’un de ces films que l’on peut appeler «maudits». La production a eu beaucoup de problèmes à avancer, mais a finalement réussi à faire la première avec beaucoup d’anticipation derrière elle, essentiellement parce que son duo principal, Tom Holland et Daisy Ridley, ont vu une énorme augmentation de popularité grâce au rôle de Spider-Man et Daisy Ridley, qui a joué dans la dernière et discutable trilogie Star Wars.

Dans ce cas, le couple dirigeant sera dirigé par Doug Liman, l’un des grands talents de la science-fiction contemporaine. avec des films derrière son dos comme « Bord de demain », ou le nouveau projet qu’il prépare avec Tom Cruise, dans lequel ils tourneront un film dans l’espace. Mais d’abord, cette adaptation du roman de Patrick Ness, ‘The Knife in Hand’, pour lequel Lionsgate a déjà sorti sa première bande-annonce tant attendue.

Comme on l’a vu dans les premières avancées, « Chaos Walking » présente un avenir apocalyptique dans lequel les femmes sont rares. En fait, on peut voir Todd Hewitt, le personnage de Tom Holland, s’étonner de voir une femme. Le principal problème avec le film est qu’en raison des horaires chargés des deux protagonistes, il a fallu beaucoup de temps pour démarrer la production. Le film sortira en 2021.

Synopsis

À Prentisstown, Todd a grandi en croyant que le «Putty» était responsable de la libération d’un germe qui a tué toutes les femmes et a répandu le «bruit» au reste des hommes. Après avoir découvert un havre de silence dans un marais, son les parents adoptifs le forcent à fuir aussi vite qu’il le peut, laissant tout derrière lui sauf une carte du Nouveau Monde et un message, ainsi que des questions sans réponses sans fin. »

