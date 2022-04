Première bande-annonce et date de sortie de Suzume no Tojimari, situé dans l’univers Your Name

Animé

La nouvelle la plus attendue par le public en attente du prochain film Makoto Shinkai est arrivée. Découvrez son aperçu ici et quand il sera en salles!

© TohoPremière bande-annonce et date de sortie pour Suzume no Tojimari, situé dans l’univers Your Name.

Au cours des dernières décennies, l’industrie anime n’a cessé de croître, notamment grâce aux adaptations télévisées qui ont fait fureur dans le monde entier, avec des titres comme Naruto, Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba Soit Shingeki no Kyojin. Au cinéma on trouve aussi des productions intéressantes, mais il ne fait aucun doute que makoto shinkaï est devenu une référence après le succès de votre nom et c’est pourquoi il est actuellement l’un des animateurs les plus acclamés.

Après avoir obtenu l’exploit d’être le troisième film d’animation le plus rentable de tous les temps en 2016, le réalisateur est revenu en 2019 avec Le temps avec toi, un autre film qui a été applaudi par les fans. Trois ans se sont écoulés depuis sa dernière œuvre, son public attend donc sa prochaine étape avec Suzume no Tojimari Soit Suzume le ferme-portequi vient de sortir sa première bande-annonce. Regardez-le ici!

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Le film parle de Suzume, une jeune et belle fille de 17 ans qui vit dans un village tranquille de la région de Kyushu, au sud-ouest du Japon. L’histoire commence lorsque Suzume rencontre un mystérieux jeune homme qui cherche une « porte ». Les deux voyagent ensemble et trouvent une vieille porte dans une maison abandonnée dans les montagnes. Comme si elle était tirée par quelque chose, Suzume tend la main vers la porte, ce qui déclenche une série d’événements malheureux à travers le Japon..

La réalité est que ce projet arrive avec un long retard, puisque les plans étaient sur le point de démarrer lorsque l’état d’urgence a été déclaré en raison de la pandémie de coronavirus. Le scénario a été terminé en août 2020 et la production de l’animation a commencé en avril 2021 jusqu’au milieu de l’année. En décembre, il a été officiellement présenté et la grande nouvelle est arrivée cette semaine, où il a également été confirmé que L’histoire se déroulera dans l’univers de votre nom.

+Quand Suzume no Tojimari est-il diffusé ?

En plus de l’avant-première présentée, qui a été commentée et accueillie positivement par les fans sur les réseaux sociaux, sa date de sortie a également été présentée. Selon le communiqué, le film Suzume no Tojimari sortira en salles au Japon le 11 novembre 2022. Il n’a pas encore été annoncé quand il sera disponible pour le reste du monde, mais ce sera quelques mois plus tard.

